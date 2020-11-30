***FROTO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 14:01
***FROTO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FROTO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890519
BIST
15:561.304
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -25,02
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.301
15:567,7801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0336
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
15:569,3221
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0295
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
15:56441,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -7,96
|Açılış
|: 441,23
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler15:56
|SELEC
|12,54
|186.090.640
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|13.807.918
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.055.765
|% 9,97
|
|TKNSA
|12,13
|108.853.742
|% 9,97
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|HLGYO
|3,11
|204.429.198
|% -9,86
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|BRKO
|1,16
|1.243.339
|% -9,38
|
|KERVN
|1,26
|4.369.727
|% -9,35
|
|GARAN
|9,00
|1.754.252.350
|% -1,96
|
|EKGYO
|2,17
|1.706.688.261
|% 0,00
|
|PETKM
|4,28
|1.416.954.789
|% 1,18
|
|THYAO
|11,59
|883.789.270
|% -2,85
|
|KRDMD
|5,01
|840.062.508
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,17
|1.706.688.261
|% 0,00
|
|PETKM
|4,28
|1.416.954.789
|% 1,18
|
|TEKTU
|2,12
|513.180.944
|% 6,53
|
|TSKB
|2,25
|525.892.780
|% -6,64
|
|YKBNK
|2,91
|639.315.280
|% -2,68
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7745
|7,7801
|% -0,43
|
|Euro
|9,3136
|9,3221
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,3227
|10,3744
|% -0,34
|
|Frank
|8,5525
|8,6040
|% -0,60
|
|Riyal
|2,0650
|2,0754
|% -0,58
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-19,05
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-8,49
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-65,00
|
|Tam
|2.917
|2.990
|-67,11
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-32,47
|
|Çeyrek
|707
|723
|-16,23
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|5,51
|5,52
|-0,19
|
|B. Petrol
|47,63
|47,63
|-0,62
|
Seans Raporu
15:56
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16:06DGGYO
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16:04
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16:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HLGYO, KERVN, BRKO, CASA