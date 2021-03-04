***FROTO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2021 14:34
***FROTO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FROTO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915094
BIST
15:541.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.539
En Düşük
1.523
15:547,4390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0065
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
15:548,9650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0215
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9368
15:54411,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,46
|Açılış
|: 411,01
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler15:51
|DYOBY
|16,72
|153.342.547
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.121.431
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|270.357.769
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|12.438.478
|% 9,99
|
|INDES
|30,48
|10.741.000
|% 9,96
|
|LINK
|52,20
|26.630.119
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|BALAT
|8,40
|581.262
|% -8,50
|
|THYAO
|14,97
|1.955.898.830
|% 0,34
|
|PETKM
|5,85
|1.111.352.327
|% 2,09
|
|SISE
|7,71
|1.006.814.263
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,29
|936.889.368
|% 3,26
|
|PGSUS
|92,55
|744.905.380
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,46
|684.567.233
|% 1,23
|
|PETKM
|5,85
|1.111.352.327
|% 2,09
|
|DOHOL
|3,35
|504.885.955
|% 0,90
|
|SISE
|7,71
|1.006.814.263
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,29
|936.889.368
|% 3,26
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4309
|7,4372
|% -0,11
|
|Euro
|8,9554
|8,9648
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,3367
|10,3885
|% -0,22
|
|Frank
|8,0164
|8,0647
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% -0,15
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|4,54
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.775
|20,00
|
|Tam
|2.720
|2.789
|18,01
|
|Yarım
|1.315
|1.349
|8,71
|
|Çeyrek
|659
|675
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,10
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|0,09
|
Seans Raporu
15:51
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