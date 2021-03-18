***FROTO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2021 12:29
***FROTO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FROTO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918979
BIST
13:171.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
13:177,4754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0200
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
13:178,9381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0521
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9219
13:17416,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,05
|Açılış
|: 416,50
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
416,23
BIST En Aktif Hisseler13:17
|CLEBI
|330,00
|212.345.078
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,05
|37.841.254
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|9.288.042
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,98
|8.914.389
|% 9,94
|
|SONME
|75,20
|606.638
|% 9,94
|
|CASA
|149,00
|438.867
|% -6,88
|
|VAKKO
|16,48
|25.475.044
|% -6,36
|
|FROTO
|216,30
|1.703.590.277
|% -5,63
|
|SERVE
|17,05
|78.417
|% -5,28
|
|BALAT
|8,28
|254.387
|% -5,15
|
|FROTO
|216,30
|1.703.590.277
|% -5,63
|
|GARAN
|8,96
|702.494.978
|% 2,40
|
|THYAO
|14,23
|645.148.491
|% -2,20
|
|KRDMD
|7,55
|571.055.930
|% -0,79
|
|SISE
|7,82
|415.680.390
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,19
|275.338.690
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,74
|312.167.870
|% 1,86
|
|GARAN
|8,96
|702.494.978
|% 2,40
|
|KRDMD
|7,55
|571.055.930
|% -0,79
|
|TSKB
|1,71
|124.166.445
|% 1,18
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4689
|7,4754
|% -0,27
|
|Euro
|8,9311
|8,9381
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,3946
|10,4467
|% -0,37
|
|Frank
|8,0374
|8,0858
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9851
|1,9950
|% -0,35
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-9,47
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,52
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-4,00
|
|Tam
|2.759
|2.828
|-5,96
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-2,89
|
|Çeyrek
|669
|684
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,05
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-0,25
|