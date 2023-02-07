***FROTO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:52
***FROTO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FROTO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110463
BIST
14:014.635
En Yüksek
|Değişim
|: -5,99%
|| -295,20
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
14:0118,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
14:0120,1783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0309
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
14:011.132,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.133,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler14:01
|OYAKC
|24,92
|1.032.674.453
|% 9,97
|
|BASCM
|4,85
|1.188.511
|% 8,99
|
|NIBAS
|15,47
|29.741.281
|% 8,11
|
|BMSCH
|14,04
|22.591.674
|% 8,00
|
|ONCSM
|99,95
|5.514.532
|% 6,44
|
|PRDGS
|6,30
|13.402.733
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.444.068
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|4.539.114
|% -10,00
|
|OSMEN
|47,52
|1.192.191
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|9.153.164
|% -10,00
|
|OYAKC
|24,92
|1.032.674.453
|% 9,97
|
|PGSUS
|473,10
|501.813.485
|% -7,16
|
|EKGYO
|6,88
|476.318.302
|% -5,36
|
|ASTOR
|25,64
|406.903.797
|% -5,87
|
|ENJSA
|28,70
|287.230.345
|% -8,60
|
|EKGYO
|6,88
|476.318.302
|% -5,36
|
|OYAKC
|24,92
|1.032.674.453
|% 9,97
|
|ADESE
|1,30
|38.507.517
|% -6,47
|
|ODAS
|6,45
|151.736.494
|% -5,29
|
|KLGYO
|2,30
|39.004.859
|% -8,37
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8257
|18,8306
|% 0,02
|
|Euro
|20,1713
|20,1783
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,5149
|22,6278
|% -0,22
|
|Frank
|20,2461
|20,3681
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0034
|5,0285
|% 0,02
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|1,21
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,34
|
|Cumhuriyet
|7.657
|7.773
|-4,00
|
|Tam
|7.701
|7.750
|-38,00
|
|Yarım
|3.762
|3.792
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.896
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,48
|13,50
|0,02
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|1,60
|