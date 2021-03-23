***FROTO* *EREGL* *ISDMR* *OTKAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
23.03.2021 16:55
***FROTO******EREGL******ISDMR******OTKAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler EREGL, FROTO, ISDMR, OTKAR
24.03.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
EREGLI DEMIR CELIK EREGL 1,85 1,5760818
FORD OTOSAN FROTO 6,42 5,457
ISKENDERUN DEMIR CELIK ISDMR 1,28 1,088
OTOKAR OTKAR 16,6666666 14,1666666
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919970
BIST
17:071.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
17:077,9084
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1265
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
17:079,4478
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,1887
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
17:07439,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,94
|Açılış
|: 439,11
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:07
|YAPRK
|107,90
|8.475.635
|% 9,99
|
|SASA
|43,64
|735.489.617
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|145.813.658
|% 9,97
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|550.500.632
|% -9,79
|
|GARAN
|7,24
|9.758.872.863
|% -9,27
|
|FROTO
|218,30
|2.306.940.623
|% 6,18
|
|EREGL
|15,54
|1.906.539.054
|% 5,64
|
|AKBNK
|4,86
|1.863.547.694
|% -8,82
|
|KOZAL
|116,20
|1.190.336.699
|% 5,83
|
|GARAN
|7,24
|9.758.872.863
|% -9,27
|
|AKBNK
|4,86
|1.863.547.694
|% -8,82
|
|YKBNK
|2,24
|746.013.380
|% -6,28
|
|EKGYO
|1,86
|531.656.682
|% -1,59
|
|TSKB
|1,39
|392.615.550
|% -5,44
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9043
|7,9084
|% 1,63
|
|Euro
|9,3977
|9,4478
|% 2,04
|
|Sterlin
|10,8561
|10,9105
|% 1,14
|
|Frank
|8,4401
|8,4910
|% 0,76
|
|Riyal
|2,1017
|2,1123
|% 1,81
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-12,18
|
|Altın Gr.
|439
|439
|5,06
|
|Cumhuriyet
|2.904
|2.948
|13,00
|
|Tam
|2.887
|2.960
|6,94
|
|Yarım
|1.396
|1.432
|3,36
|
|Çeyrek
|700
|716
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,31
|62,31
|-2,31
|
Seans Raporu
17:07
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17:20BRMEN
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 425 adet işlem
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17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, TSKB
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