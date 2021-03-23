***FROTO* *EREGL* *ISDMR* *OTKAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***FROTO******EREGL******ISDMR******OTKAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler EREGL, FROTO, ISDMR, OTKAR24.03.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaEREGLI DEMIR CELIK EREGL 1,85 1,5760818FORD OTOSAN FROTO 6,42 5,457ISKENDERUN DEMIR CELIK ISDMR 1,28 1,088OTOKAR OTKAR 16,6666666 14,1666666Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919970BIST