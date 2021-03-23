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***FROTO* *EREGL* *ISDMR* *OTKAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

23.03.2021 16:55



***FROTO******EREGL******ISDMR******OTKAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler EREGL, FROTO, ISDMR, OTKAR

24.03.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
EREGLI DEMIR CELIK EREGL 1,85 1,5760818
FORD OTOSAN FROTO 6,42 5,457
ISKENDERUN DEMIR CELIK ISDMR 1,28 1,088
OTOKAR OTKAR 16,6666666 14,1666666


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919970


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