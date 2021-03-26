***FROTO* *EREGL* *ISDMR* *OTKAR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme









***FROTO******EREGL******ISDMR******OTKAR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleriİlgili Şirketler EREGL, FROTO, ISDMR, OTKARMerkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMAPAY SENEDİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 EREGL Nakit Temettü Ödeme 157,60818 185 26/03/2021 TRYPAY SENEDİ FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 FROTO Nakit Temettü Ödeme 545,7 642 26/03/2021 TRYPAY SENEDİ İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. TREISDC00020 ISDMR Nakit Temettü Ödeme 108,8 128 26/03/2021 TRYPAY SENEDİ OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. TRAOTKAR91H3 OTKAR Nakit Temettü Ödeme 1.416,66666 1.666,66666 26/03/2021 TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921079BIST