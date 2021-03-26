***FROTO* *EREGL* *ISDMR* *OTKAR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
26.03.2021 17:11
***FROTO******EREGL******ISDMR******OTKAR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler EREGL, FROTO, ISDMR, OTKAR
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRAEREGL91G3 EREGL Nakit Temettü Ödeme 157,60818 185 26/03/2021 TRY
PAY SENEDİ FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TRAOTOSN91H6 FROTO Nakit Temettü Ödeme 545,7 642 26/03/2021 TRY
PAY SENEDİ İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. TREISDC00020 ISDMR Nakit Temettü Ödeme 108,8 128 26/03/2021 TRY
PAY SENEDİ OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. TRAOTKAR91H3 OTKAR Nakit Temettü Ödeme 1.416,66666 1.666,66666 26/03/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921079
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
18:058,0974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,1579
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,1340
En Düşük
7,9153
18:059,5320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1764
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,6112
En Düşük
9,3140
18:05450,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 9,91
|Açılış
|: 450,55
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
452,96
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,93
|597.410.132
|% 10,00
|
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,01
|11.004.007
|% -9,96
|
|SONME
|65,10
|1.364.705
|% -9,96
|
|AVOD
|9,49
|668.489.686
|% -9,96
|
|SEKUR
|32,60
|6.957.618
|% -8,12
|
|SAMAT
|5,46
|11.563.617
|% -6,98
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0959
|8,0974
|% 1,99
|
|Euro
|9,5251
|9,5320
|% 1,89
|
|Sterlin
|11,1176
|11,1734
|% 2,34
|
|Frank
|8,5783
|8,6299
|% 2,06
|
|Riyal
|2,1497
|2,1605
|% 1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|5,35
|
|Altın Gr.
|450
|451
|10,08
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,13
|
|B. Petrol
|64,49
|64,49
|2,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 117.30 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 045 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 20, 969.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 929 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KCHOL, KOZAL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 63 kaybederek (% -0.80 ) 1, 194