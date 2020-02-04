***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.02.2020 18:18
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 4 Şubat 2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817033
BIST
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.893,37
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.220
En Düşük
120.159
18:055,9755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0098
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
18:056,6003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0196
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5878
18:05298,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -5,25
|Açılış
|: 298,18
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|9,33
|11.063.692
|% 19,92
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|33.513.668
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,22
|929.938
|% 14,95
|
|TSGYO
|1,93
|24.682.093
|% 14,88
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MRGYO
|1,50
|32.466.072
|% -5,66
|
|QNBFL
|140,00
|863.201
|% -3,45
|
|NIBAS
|5,80
|139.200
|% -3,33
|
|ESCOM
|2,96
|2.413.734
|% -2,95
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 3,97
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|807.684.253
|% 7,70
|
|ASELS
|24,58
|750.887.898
|% 5,13
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,72
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|IHLAS
|0,90
|161.762.458
|% 5,88
|
|KRDMD
|2,92
|484.725.539
|% 3,55
|
|ISGYO
|1,93
|303.122.501
|% 3,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7537
|7,7926
|% 0,03
|
|Frank
|6,1307
|6,1676
|% -0,61
|
|Riyal
|1,5869
|1,5949
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.553
|-23,67
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-5,33
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,60
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|54,97
|54,97
|0,76
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 7.99 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 314, 770 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2776, 37 artarak (% 2.46 ) 115, 703
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSMEN, KERVN, BRKO, ATSYH
-
17:58
ISGSY, GYHOL, LINK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ALYAG, ALKA, QNBFL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında