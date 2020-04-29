***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2020 14:21
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.03.2020
Tescil Tarihi
29.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine ilişkin 16.03.2020 tarihli genel kurul kararı, 29.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841098
BIST
15:36101.247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 539,69
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.406
En Düşük
100.579
15:366,9841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
15:367,5787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
15:36382,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,98
|Açılış
|: 382,94
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
382,15
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|18,04
|138.060.769
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.148.134
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|132.786.906
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|37.631.768
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|4.585.196
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|DENGE
|1,30
|731.676
|% -7,14
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|LKMNH
|7,26
|76.646.321
|% -6,20
|
|MGROS
|30,76
|996.942.734
|% 6,07
|
|SOKM
|11,75
|480.437.303
|% -2,89
|
|THYAO
|10,56
|359.152.910
|% -0,85
|
|MPARK
|15,38
|340.363.916
|% -5,64
|
|GARAN
|8,39
|326.081.743
|% 0,96
|
|ODAS
|1,79
|247.486.333
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,12
|140.552.826
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,09
|123.258.029
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.786.906
|% 10,00
|
|PETKM
|3,55
|277.391.241
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6373
|8,6806
|% -0,19
|
|Frank
|7,1324
|7,1754
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8522
|1,8614
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-0,16
|
|Altın Gr.
|384
|385
|0,72
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.520
|5,30
|
|Tam
|2.528
|2.582
|5,40
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|2,60
|
|Çeyrek
|618
|631
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,25
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,66
|23,66
|0,92
|
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