***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.03.2022 18:20
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 – 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi önerisi, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011822
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 30,77
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
18:0514,8214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0318
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
18:0516,3880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0243
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
18:05922,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 8,73
|Açılış
|: 922,66
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,55
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|419,20
|36.590.277
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.876.736
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|37.026.422
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|74.392.709
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|60.618.802
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|163.113.024
|% -10,00
|
|ATAGY
|4,09
|7.016.041
|% -5,76
|
|SILVR
|7,15
|19.536.415
|% -5,55
|
|SERVE
|15,04
|1.057.702
|% -5,29
|
|AVGYO
|2,73
|30.826.215
|% -5,21
|
|THYAO
|27,92
|2.126.844.651
|% 0,72
|
|KRDMD
|15,06
|2.064.224.238
|% 2,10
|
|EREGL
|36,28
|1.929.925.012
|% 0,33
|
|GARAN
|11,83
|1.642.535.059
|% 0,00
|
|SISE
|14,10
|1.425.105.585
|% 3,22
|
|EKGYO
|2,34
|532.508.032
|% 4,46
|
|YKBNK
|4,00
|874.136.995
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,59
|547.101.444
|% 2,28
|
|GARAN
|11,83
|1.642.535.059
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.064.224.238
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8185
|14,8214
|% 0,22
|
|Euro
|16,3689
|16,3880
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,5039
|19,6017
|% 0,37
|
|Frank
|15,8759
|15,9715
|% 0,42
|
|Riyal
|3,9396
|3,9594
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|13,23
|
|Altın Gr.
|921
|921
|7,15
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,12
|
|B. Petrol
|114
|114
|6,18
|