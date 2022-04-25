***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.04.2022 16:04
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.03.2022
Tescil Tarihi
25.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine ilişkin 21.03.2022 tarihli genel kurul kararı, 25.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023493
BIST
16:232.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 18,80
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
16:2314,7752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0325
|Açılış
|: 14,7730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7800
En Düşük
14,7180
16:2315,8555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0661
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
16:23903,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -12,51
|Açılış
|: 903,16
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler16:23
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|DAPGM
|28,38
|166.053.595
|% 8,57
|
|CRFSA
|38,58
|61.880.949
|% 6,87
|
|SAYAS
|33,94
|31.248.837
|% 6,73
|
|KGYO
|5,13
|2.881.172
|% -10,00
|
|SUMAS
|79,50
|82.381
|% -3,05
|
|CONSE
|4,15
|89.580.282
|% -3,04
|
|SMART
|5,77
|11.144.930
|% -2,86
|
|ATATP
|61,30
|8.559.160
|% -2,70
|
|SMRTG
|18,94
|313.192.192
|% 5,87
|
|BASGZ
|17,81
|219.638.261
|% 0,51
|
|DAPGM
|28,38
|166.053.595
|% 8,57
|
|LIDER
|19,70
|150.545.565
|% 2,07
|
|PSGYO
|15,61
|96.636.613
|% -0,51
|
|KLSYN
|2,15
|71.678.664
|% -0,46
|
|CONSE
|4,15
|89.580.282
|% -3,04
|
|HUNER
|3,14
|53.795.372
|% -1,26
|
|SMRTG
|18,94
|313.192.192
|% 5,87
|
|MOBTL
|1,71
|24.163.995
|% -1,16
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7714
|14,7752
|% 0,22
|
|Euro
|15,8458
|15,8555
|% -0,42
|
|Sterlin
|18,7559
|18,8500
|% -0,60
|
|Frank
|15,3945
|15,4872
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9269
|3,9466
|% 0,19
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|-34,06
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-12,58
|
|Cumhuriyet
|5.999
|6.090
|-102,00
|
|Tam
|5.983
|6.132
|-90,61
|
|Yarım
|2.892
|2.966
|-43,83
|
|Çeyrek
|1.451
|1.483
|-21,91
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|-0,21
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,52
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:38GSDHO
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 657, 945 adet işlem
-
16:37GSDDE
Yüzde 5.20 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 890, 298 adet işlem
-
16:36SMRTG
Yüzde 5.87 oranında artışla 18.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 556, 269 adet işlem
-
16:34XU100
Endeks 2, 489 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 35, 022.00 milyon TL de
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16:34OZRDN
Yüzde 4.12 oranında artışla 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 868, 942 adet işlem