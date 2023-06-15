***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
15.06.2023 18:24
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/06/2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından son olarak 2016 yılında güncellenen Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Bilgilendirme Politikası'nın Şirketimizin kamuyu aydınlatma uygulamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak revize edilmesine karar verilmiş olup, güncellenen Bilgilendirme Politikası ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159195
BIST
18:055.495
En Düşük
|Değişim
|: 2,51%
|| 134,71
|Açılış
|: 5.398
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5.378
En Yüksek
5.495
18:0523,6464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
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|Açılış
|: 23,4000
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|Önceki Kapanış
|: 23,5300
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23,6836
En Düşük
23,4435
18:0525,9355
En Yüksek
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|: 1,71%
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|Açılış
|: 25,5000
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|Önceki Kapanış
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1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|53,90
|57.871.700
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|52.572.905
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.321.521
|% 10,00
|
|AVHOL
|60,50
|82.560.396
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|1.337.285
|% 10,00
|
|IHAAS
|152,40
|45.396.116
|% -9,98
|
|BURCE
|158,10
|34.790.319
|% -9,97
|
|BURVA
|70,85
|134.988.276
|% -9,97
|
|ATLAS
|3,27
|8.309.354
|% -7,37
|
|AVOD
|3,26
|197.227.663
|% -7,12
|
|THYAO
|183,00
|7.453.398.769
|% 0,05
|
|SASA
|56,30
|5.151.183.675
|% 2,46
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
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|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|ZOREN
|3,03
|646.105.172
|% 5,58
|
|EKGYO
|7,17
|910.202.722
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6372
|23,6431
|% 0,31
|
|Euro
|25,8769
|25,8902
|% 1,53
|
|Sterlin
|30,1342
|30,2854
|% 1,34
|
|Frank
|26,4264
|26,5856
|% 1,50
|
|Riyal
|6,2845
|6,3160
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|16,67
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.489
|18,30
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.766
|4.880
|25,00
|
|Çeyrek
|2.383
|2.440
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|18,12
|18,14
|0,02
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|2,44
|