***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.02.2020 18:50
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 12 Şubat 2020 tarihli kararında Şirket'in C Grubu paylarına sahip olan Ford Motor Company hisselerini iştiraki olan Ford Deutschland Holding GmbH'a 30 Aralık 2019 tarihinde devretmiş olması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliğin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818671
BIST
18:05120.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 250,92
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
18:056,0520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0352
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0631
En Düşük
6,0002
18:056,5956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0231
|Açılış
|: 6,5940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6062
En Düşük
6,5491
18:05305,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,63
|Açılış
|: 305,11
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
305,30
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|163.137.117
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|11.722.773
|% 15,31
|
|GYHOL
|29,44
|4.998.114
|% 15,00
|
|OZBAL
|2,61
|31.364.144
|% 14,98
|
|SNPAM
|8,23
|2.266.023
|% 14,94
|
|TRCAS
|3,74
|384.523.293
|% -9,22
|
|KRSAN
|9,00
|360.888
|% -8,26
|
|ALYAG
|0,64
|2.490.180
|% -7,25
|
|DOKTA
|46,60
|22.140.089
|% -4,74
|
|ORMA
|5,05
|50.237
|% -4,72
|
|ASELS
|28,00
|4.075.396.127
|% 13,09
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 3,64
|
|HALKB
|7,26
|762.289.917
|% 4,61
|
|GARAN
|11,71
|634.799.159
|% -1,76
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 2,31
|
|IHLGM
|1,32
|378.651.921
|% -1,49
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 2,31
|
|EKGYO
|1,66
|444.951.035
|% 0,61
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,93
|533.902.285
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8324
|7,8717
|% 0,75
|
|Frank
|6,1736
|6,2108
|% 0,48
|
|Riyal
|1,6094
|1,6174
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|-0,40
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,42
|55,42
|1,41
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 756, 61 artarak (% 0.53 ) 144, 387
-
17:59XU100
Endeks 120, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 18, 475.00 milyon TL de
-
17:57KRSTL
Yüzde 4.72 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 889, 676 adet işlem
-
17:56JANTS
Yüzde 5.82 oranında artışla 63.60 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 061 adet işlem
-
17:55GARFA
Yüzde 5.95 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 354, 766 adet işlem