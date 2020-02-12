***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 12 Şubat 2020 tarihli kararında Şirket'in C Grubu paylarına sahip olan Ford Motor Company hisselerini iştiraki olan Ford Deutschland Holding GmbH'a 30 Aralık 2019 tarihinde devretmiş olması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliğin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818671BIST