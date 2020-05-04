***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarİşbu açıklamamızın İngilizce çeviri açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 2020 yılına yönelik beklentilerimizi de içeren 01/01/2020 - 31/03/2020 döneminine ait ara dönem faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842406BIST