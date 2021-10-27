***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2021 yılına yönelik beklentilerimizi de içeren 01.01.2021 - 30.09.2021 döneminine ait ara dönem faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973054BIST