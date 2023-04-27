***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2023 yılına yönelik beklentilerimizi de içeren 01.01.2023 - 31.03.2023 döneminine ait ara dönem faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142096BIST