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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

27.07.2023 20:21
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

2023 yılına yönelik beklentilerimizi de içeren 01/01/2023 - 30/06/2023 döneminine ait ara dönem faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175990


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CVKMD 255,20 818.686.518 % 10,00  
TUKAS 9,57 519.892.693 % 10,00  
PASEU 54,45 611.728.209 % 10,00  
GLBMD 19,80 21.892.971 % 10,00  
KTSKR 66,55 122.284.300 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9345 26,9420 % 0,13  
Euro 29,6192 29,6364 % -0,73  
Sterlin 34,4798 34,6528 % -0,70  
Frank 30,9460 31,1324 % -0,62  
Riyal 7,1601 7,1960 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.948 -24,54  
Altın Gr. 1.686 1.686 -20,12  
Cumhuriyet 11.271 11.442 -107,00  
Tam 11.022 11.143 -112,00  
Yarım 5.503 5.597 -57,00  
Çeyrek 2.760 2.799 -28,00  
Gümüş.Ons 24,20 24,22 -0,73  
Gümüş Gr. 20,95 20,97 -0,62  
B. Petrol 83,65 83,65 1,09  
Seans Raporu 18:05
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