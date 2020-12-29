Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

29.12.2020 18:17



***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Yeniköy Fabrikasında Üretime ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Yeniköy Fabrikasındaki Üretim faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Fabrika bakım çalışmaları ve üretim hatlarının öngörülen yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
04.01.2021
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Söz konusu üretim duruşu 2021 yılı üretim planlarımız kapsamında olup, üretim öngörülerimizi etkilemeyecektir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Öngörülen satışlar üzerinde bir etki beklenmemektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Bakım ve hat düzenleme çalışmalarının tamamlanması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
18.01.2021
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

     Kocaeli yerleşkemizde yer alan Yeniköy Fabrikamızda, fabrika bakım çalışmaları ve üretim hatlarının öngörülen yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi nedenleriyle 4 Ocak 2021'den 18 Ocak 2021 tarihine kadar üretime ara verilecektir.
Söz konusu üretim duruşu 2021 yılı üretim planlarımız kapsamında olup, üretim ve satış adet öngörülerimizi etkilemeyecektir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895479


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.460
Değişim :  1,42% |  20,40
Açılış :  1.443  
Önceki Kapanış :  1.439  
En Yüksek
1.460 En Düşük
1.436
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 374,00 263.893.895 % 10,00  
ARZUM 24,86 22.813.525 % 10,00  
CASA 99,00 4.262.075 % 10,00  
INTEM 33,88 8.727.098 % 10,00  
SILVR 7,92 7.326.230 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3864 7,3955 % -0,57  
Euro 9,0452 9,0586 % -0,40  
Sterlin 9,9556 10,0055 % -0,10  
Frank 8,3259 8,3760 % -0,03  
Riyal 1,9636 1,9734 % -0,62  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.881 1.882 7,68  
Altın Gr. 448 448 0,44  
Cumhuriyet 2.945 2.990 -42,00  
Tam 2.931 3.005 -44,26  
Yarım 1.417 1.454 -21,41  
Çeyrek 711 727 -10,71  
Gümüş.Ons 26,28 26,31 0,02  
Gümüş Gr. 6,26 6,26 -0,02  
B. Petrol 51,41 51,41 0,51  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru