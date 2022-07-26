***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiYıllık izin dolayısıyla üretim yapılamamasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiYıllık izin ve periyodik bakımFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniYıllık izin ve periyodik bakımVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi01.08.2022Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiKamuya açıklanan 2022 yılı toplam üretim adedi tahminlerinde bir değişiklik beklenmemektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKamuya açıklanan 2022 yılı toplam satış adedi tahminlerinde bir değişiklik beklenmemektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYıllık izin ve periyodik bakım çalışmalarının sona ermesiYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihGölcük Transit Hattı: 15.08.2022 ,Gölcük Custom Hattı:12.08.2022, Yeniköy Fabrikası: 25.08.2022, Eskişehir Fabrikaları: 15.08.2022Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarYıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir.Üretime Ara Verilme TarihiÜretime Başlangıç TarihiGölcük Transit Hattı1 Ağustos 202215 Ağustos 2022Gölcük Custom Hattı1 Ağustos 202212 Ağustos 2022Yeniköy Fabrikası1 Ağustos 202225 Ağustos 2022Eskişehir Fabrikaları1 Ağustos 202215 Ağustos 2022İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047907BIST