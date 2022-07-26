***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
26.07.2022 19:39
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Yıllık izin dolayısıyla üretim yapılamaması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Yıllık izin ve periyodik bakım
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Yıllık izin ve periyodik bakım
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
01.08.2022
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Kamuya açıklanan 2022 yılı toplam üretim adedi tahminlerinde bir değişiklik beklenmemektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Kamuya açıklanan 2022 yılı toplam satış adedi tahminlerinde bir değişiklik beklenmemektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Yıllık izin ve periyodik bakım çalışmalarının sona ermesi
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Gölcük Transit Hattı: 15.08.2022 ,Gölcük Custom Hattı:12.08.2022, Yeniköy Fabrikası: 25.08.2022, Eskişehir Fabrikaları: 15.08.2022
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar
Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Üretime Ara Verilme Tarihi
Üretime Başlangıç Tarihi
Gölcük Transit Hattı
1 Ağustos 2022
15 Ağustos 2022
Gölcük Custom Hattı
1 Ağustos 2022
12 Ağustos 2022
Yeniköy Fabrikası
1 Ağustos 2022
25 Ağustos 2022
Eskişehir Fabrikaları
1 Ağustos 2022
15 Ağustos 2022
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047907
BIST