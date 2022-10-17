***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiRomanya Craiova Fabrikası'nda üretime ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiRomanya Craiova Fabrikası'ndaki üretim faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniRomanya dışından gerçekleşen tedarik süreçlerindeki aksamalarVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi13.10.2022Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiRomanya Craiova Fabrikası'nın 2022 yılı toplam üretim adedi tahminlerine önemli bir etki beklenmemektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiRomanya Craiova Fabrikası'nın 2022 yılı toplam satış adedi tahminlerine önemli bir etki beklenmemektedir.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerAna ortağımız Ford Motor Company küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne odaklanarak elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Şirket olarak tedarikçilerimiz ile birlikte gerekli planlamalar yapılarak, tedarik sıkıntısının olası etkileri en aza indirilmektedir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarTedarik süreçlerindeki iyileşmeYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih24.10.2022Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarYarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntılara bağlı olarak, dünya çapında otomotiv endüstrisinde zorluklar ve üretim kesintileri 2022 yılında da yaşanmaya devam etmektedir.Ana ortaklarımızdan Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve şirketimizin tedarikçileri ile yaptığı planlamalarla küresel çaptaki bu krizin etkilerinin en aza indirilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürmekle birlikte, Craiova Fabrikamızda 13 Ekim tarihinde araç ve motor üretimine verilen kısa süreli ara söz konusu tedarik probleminin devam etmesi sebebiyle 21 Ekim tarihine kadar uzatılmıştır.İzleyen aylarda planlanan üretim temposundaki artış sayesinde duruşun üretim kaybı etkisinin azaltılmasıyla, Craiova Fabrikamızın 2022 yılı toplam üretim ve satış adet tahminleri üzerinde önemli bir etki oluşmayacağı beklenmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072558BIST