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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

17.10.2022 18:22
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelm


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Romanya Craiova Fabrikası'nda üretime ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Romanya Craiova Fabrikası'ndaki üretim faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Romanya dışından gerçekleşen tedarik süreçlerindeki aksamalar
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
13.10.2022
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Romanya Craiova Fabrikası'nın 2022 yılı toplam üretim adedi tahminlerine önemli bir etki beklenmemektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Romanya Craiova Fabrikası'nın 2022 yılı toplam satış adedi tahminlerine önemli bir etki beklenmemektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Ana ortağımız Ford Motor Company küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne odaklanarak elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Şirket olarak tedarikçilerimiz ile birlikte gerekli planlamalar yapılarak, tedarik sıkıntısının olası etkileri en aza indirilmektedir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Tedarik süreçlerindeki iyileşme
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
24.10.2022
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

         Yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntılara bağlı olarak, dünya çapında otomotiv endüstrisinde zorluklar ve üretim kesintileri 2022 yılında da yaşanmaya devam etmektedir.
Ana ortaklarımızdan Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve şirketimizin tedarikçileri ile yaptığı planlamalarla küresel çaptaki bu krizin etkilerinin en aza indirilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürmekle birlikte, Craiova Fabrikamızda 13 Ekim tarihinde araç ve motor üretimine verilen kısa süreli ara söz konusu tedarik probleminin devam etmesi sebebiyle 21 Ekim tarihine kadar uzatılmıştır.
İzleyen aylarda planlanan üretim temposundaki artış sayesinde duruşun üretim kaybı etkisinin azaltılmasıyla, Craiova Fabrikamızın 2022 yılı toplam üretim ve satış adet tahminleri üzerinde önemli bir etki oluşmayacağı beklenmektedir.
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072558


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Tam 6.677 6.764 35,00  
Yarım 3.253 3.306 17,00  
Çeyrek 1.630 1.653 8,00  
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