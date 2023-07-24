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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

24.07.2023 18:16
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelm


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Yıllık izin dolayısıyla üretim yapılamaması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Yıllık izin ve periyodik bakım
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Yıllık izin ve periyodik bakım
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
31.07.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Kamuya açıklanan 2023 yılı toplam üretim adedi tahminlerinde bir değişiklik beklenmemektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Kamuya açıklanan 2023 yılı toplam satış adedi tahminlerinde bir değişiklik beklenmemektedir.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Yıllık izin ve periyodik bakım çalışmalarının sona ermesi
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Gölcük Transit Hattı: 14.08.2023 Gölcük Custom Hattı: 14.08.2023 Yeniköy Fabrikası: 14.08.2023 Eskişehir Fabrikaları: 14.08.2023 Craiova Fabrikası: 31.08.2023
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etki beklenmemektedir.
Açıklamalar

Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir.
 
Üretime Ara Verilme Tarihi
Üretime Başlangıç Tarihi

Gölcük Transit Hattı
31 Temmuz 2023
14 Ağustos 2023

Gölcük Custom Hattı
31 Temmuz 2023
14 Ağustos 2023

Yeniköy Fabrikası
31 Temmuz 2023
14 Ağustos 2023

Eskişehir Fabrikaları
31 Temmuz 2023
14 Ağustos 2023

Craiova Fabrikası
14 Ağustos 2023
31 Ağustos 2023

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174718


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Yarım 5.524 5.613 -67,00  
Çeyrek 2.762 2.807 -33,00  
Gümüş.Ons 24,42 24,45 -0,18  
Gümüş Gr. 21,15 21,16 -0,19  
B. Petrol 82,30 82,30 1,42  
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