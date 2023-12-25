***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiRomanya Craiova Fabrikası'nda üretime ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiRomanya Craiova Fabrikası'ndaki üretim faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniÜretim planları doğrultusunda resmi tatil süresine ek olarak izin günlerinin uzatılması sebebiyle üretime ara verilmesiVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi27/12/2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiRomanya Craiova Fabrikası'nın yıllık toplam üretim adedi tahminlerine önemli bir etki beklenmemektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiRomanya Craiova Fabrikası'nın yıllık toplam satış adedi tahminlerine önemli bir etki beklenmemektedirKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih08/01/2024Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etki beklenmemektedir.AçıklamalarRomanya Craiova Fabrikamızda üretim planlarımız doğrultusunda 27 Aralık 2023 – 5 Ocak 2024 tarihleri arasında (1-2 Ocak 2024 resmi yeni yıl tatilidir) üretime ara verilmesine karar verilmiştir.Söz konusu duruşun, yıllık üretim beklentilerimizde önemli bir etkiye neden olması öngörülmemektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229062BIST