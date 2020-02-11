***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 39.209.019 33.292.030Satışların Maliyeti18 -35.193.802 -29.833.459TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.015.217 3.458.571BRÜT KAR (ZARAR)4.015.217 3.458.571Genel Yönetim Giderleri19 -372.893 -312.143Pazarlama Giderleri19 -649.102 -507.218Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -419.583 -368.568Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 633.778 581.129Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -785.389 -566.898ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.422.028 2.284.873Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 422 410Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -714 -3.855Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 -933 -94FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.420.803 2.281.334Finansman Gelirleri22 1.185.601 1.981.623Finansman Giderleri23 -1.656.231 -2.501.845SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.950.173 1.761.112Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9.311 -77.916Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -21.242 -16.969Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 30.553 -60.947SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.959.484 1.683.196DÖNEM KARI (ZARARI)1.959.484 1.683.196Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.959.484 1.683.196Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.007.664 2.176.407Dönem Karı (Zararı)1.959.484 1.683.196Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.047.580 1.718.170Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,33 775.988 569.203Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-6.182 18.941Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -6.182 18.941Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler386.234 154.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler176.709 40.816Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 10.688 11.084Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 213.256 106.426Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-14.419 -3.459Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler29 -422 -410Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler275.385 104.140Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -130.798 -104.777Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 84.684 52.952Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 533.692 341.463Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -212.193 -185.498Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler32 933 94Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -9.311 77.916Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler29 714 3.855Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler624.241 789.564İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-434.244 -876.546Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-943.931 200.967Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler25.498 -734.965Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-135.142 21.099Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler505.827 231.959İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler113.504 -595.606Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)81.631 -512.961Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)31.873 -82.645Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.572.820 2.524.820Ödenen Faiz-553.614 -326.558Alınan Faiz229.099 159.277Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -16.757 -15.260Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-205.590 -151.043Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.294 -14.829YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.048.828 -1.144.606İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -1.027Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.261 46.090Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.261 46.090Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.239.620 -1.125.456Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.093.013 -889.983Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-146.607 -235.473Verilen Nakit Avans ve Borçlar187.109 -64.623Alınan Temettüler29 422 410FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-149.628 -1.443.697Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.237.381 2.759.195Kredilerden Nakit Girişleri6.237.381 2.759.195Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.119.841 -3.051.482Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.119.841 -3.051.482Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.642 0Ödenen Temettüler17 -1.284.331 -1.203.622Ödenen Faiz-65.021 -53.842Alınan Faiz129.826 106.054YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.809.208 -411.896NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.809.208 -411.896DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.391.021 1.802.917DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.200.229 1.391.021Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.202.952 1.392.772Ticari Alacaklar4.105.093 3.141.189İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 2.547.130 2.082.263İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.557.963 1.058.926Diğer Alacaklar1.870 2.788İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.870 2.788Stoklar9 1.827.399 1.864.645Peşin Ödenmiş Giderler12 178.382 74.375Diğer Dönen Varlıklar16 841.102 919.692ARA TOPLAM10.156.798 7.395.461TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.156.798 7.395.461DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 22.355 12.408İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar35 2.501 0Ticari Alacaklar2.903 2.954İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.903 2.954Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar32 0 933Maddi Duran Varlıklar10 4.436.548 3.922.747Kullanım Hakkı Varlıkları33 99.714 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 831.196 823.342Peşin Ödenmiş Giderler12 204.211 382.420Ertelenmiş Vergi Varlığı24 650.146 644.175TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.249.574 5.788.979TOPLAM VARLIKLAR16.406.372 13.184.440KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.589.213 2.030.806İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.589.213 2.030.806Banka Kredileri6 2.589.213 2.030.806Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.058.897 773.457İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.058.897 773.457Banka Kredileri6 1.025.728 773.457Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 33.169 0Ticari Borçlar4.545.420 4.022.687İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 884.554 703.567İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.660.866 3.319.120Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 220.273 149.611Diğer Borçlar75.158 65.982İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 20.617 31.321İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 54.541 34.661Türev Araçlar28 0 93Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 23.830 13.219Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 11.478 8.530Kısa Vadeli Karşılıklar121.102 155.227Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 121.102 155.227ARA TOPLAM8.645.371 7.219.612TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.645.371 7.219.612UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.559.936 1.678.554İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.559.936 1.678.554Banka Kredileri6 2.503.852 1.678.554Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 56.084 0Türev Araçlar28 1.447 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 10.838 7.479Uzun Vadeli Karşılıklar462.624 333.048Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 287.884 196.368Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 174.740 136.680Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler31 61.235 52.508TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.096.080 2.071.589TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.741.451 9.291.201ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 4.664.921 3.893.239Ödenmiş Sermaye350.910 350.910Sermaye Düzeltme Farkları27.920 27.920Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8 8Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.249 10.580Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18.249 10.580Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.060 -279Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.309 10.859Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-705.427 -794.287Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-705.427 -794.287Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-705.427 -794.287Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler302.764 370.599Yasal Yedekler302.764 370.599Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.711.013 2.244.313Net Dönem Karı veya Zararı1.959.484 1.683.196TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.664.921 3.893.239TOPLAM KAYNAKLAR16.406.372 13.184.440Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.910 27.920 8 -14.001 -14.001 15.608 1.607 -503.120 -503.120 0 -503.120 254.404 2.074.147 1.489.983 3.564.130 3.695.859 3.695.859Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 118.608 1.371.375 -1.489.983 -118.608 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.722 13.722 -4.749 8.973 -291.167 -291.167 0 -291.167 0 1.683.196 1.683.196 1.401.002 1.401.002Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 1.683.196 1.683.196 1.683.196 1.683.196Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.722 13.722 -4.749 8.973 -291.167 -291.167 0 -291.167 -282.194 -282.194Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları17 -2.413 -1.201.209 -1.201.209 -1.203.622 -1.203.622Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler350.910 27.920 8 -279 -279 10.859 10.580 -794.287 -794.287 0 -794.287 370.599 2.244.313 1.683.196 3.927.509 3.893.239 3.893.239Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.910 27.920 8 -279 -279 10.859 10.580 -794.287 -794.287 0 -794.287 370.599 2.244.313 1.683.196 3.927.509 3.893.239 3.893.239Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler126.679 1.556.517 -1.683.196 -126.679 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.781 -1.781 9.450 7.669 88.860 88.860 0 88.860 0 1.959.484 1.959.484 2.056.013 2.056.013Dönem Karı (Zararı)0 1.959.484 1.959.484 1.959.484 1.959.484Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.781 -1.781 9.450 7.669 88.860 88.860 0 88.860 96.529 96.529Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları17 -194.514 -1.089.817 -1.089.817 -1.284.331 -1.284.331Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler350.910 27.920 8 -2.060 -2.060 20.309 18.249 -705.427 -705.427 0 -705.427 302.764 2.711.013 1.959.484 4.670.497 4.664.921 4.664.921Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.959.484 1.683.196DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.669 8.973Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -2.226 17.153Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17 9.947 -4.998Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-52 -3.182Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 445 -3.431Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi17 -497 249Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar88.860 -291.167Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)113.390 -373.028Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)17 113.390 -373.028Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-24.530 81.861Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi17 -24.530 81.861DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)96.529 -282.194TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.056.013 1.401.002Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.056.013 1.401.002http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818504BIST