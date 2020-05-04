***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 9.366.609 9.284.052Satışların Maliyeti18 -8.295.092 -8.340.280TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.071.517 943.772BRÜT KAR (ZARAR)1.071.517 943.772Genel Yönetim Giderleri19 -113.732 -86.188Pazarlama Giderleri19 -159.382 -151.014Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -121.129 -103.943Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 217.058 162.216Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -100.676 -161.586ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)793.656 603.257Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 1.172 422Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -286 -876Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 0 -32FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)794.542 602.771Finansman Gelirleri22 201.049 109.550Finansman Giderleri23 -383.742 -235.662SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)611.849 476.659Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17.580 1.301Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -4.657 -6.661Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 22.237 7.962SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)629.429 477.960DÖNEM KARI (ZARARI)629.429 477.960Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları629.429 477.960Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 25 1,79000000 1,36000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI702.423 436.603Dönem Karı (Zararı)629.429 477.960Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler485.806 494.894Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,33 218.696 178.053Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler39 -749Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 39 -749Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-8.561 69.251Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-69.700 10.249Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 6.052 3.304Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 43.451 50.621Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11.636 5.077Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler29 -1.172 -422Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.536 80.252Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -53.874 -31.358Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 28.229 17.619Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 79.870 144.594Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -36.689 -50.603Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler32 0 32Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -17.580 -1.301Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler29 286 876Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler276.562 168.902İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-293.234 -377.049Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler719.549 -450.284Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-565.191 -182.170Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-36.323 16.771Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-682.147 460.452İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler270.878 -221.818Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)187.804 -223.570Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)83.074 1.752Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları822.001 595.805Ödenen Faiz-85.597 -146.408Alınan Faiz49.539 48.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -4.848 -4.988Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-41.844 -39.822Vergi İadeleri (Ödemeleri)-36.828 -16.969YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-153.390 -259.537Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.360 787Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.360 787Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-164.685 -259.029Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-120.931 -222.359Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.717Alınan Temettüler29 1.172 422FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-77.500 532.818Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.240.355 1.358.524Kredilerden Nakit Girişleri2.240.355 1.358.524Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.247.854 -836.159Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.247.854 -836.159Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.618 -11.334Ödenen Temettüler17 -1.094.839 0Ödenen Faiz-14.876 -7.072Alınan Faiz52.332 28.859YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)471.533 709.884NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)471.533 709.884DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.200.229 1.391.021DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.671.762 2.100.905Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.676.027 3.202.952Ticari Alacaklar3.390.963 4.105.093İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 1.662.961 2.547.130İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.728.002 1.557.963Diğer Alacaklar2.778 1.870İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.778 1.870Stoklar9 2.390.166 1.827.399Peşin Ödenmiş Giderler12 214.530 178.382Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 20.693 0Diğer Dönen Varlıklar16 657.476 841.102ARA TOPLAM10.352.633 10.156.798TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.352.633 10.156.798DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 14.580 22.355İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar35 2.501 2.501Ticari Alacaklar3.211 2.903İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.211 2.903Maddi Duran Varlıklar10 4.386.074 4.436.548Kullanım Hakkı Varlıkları33 88.761 99.714Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 839.350 831.196Peşin Ödenmiş Giderler12 195.623 204.211Ertelenmiş Vergi Varlığı24 716.642 650.146TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.246.742 6.249.574TOPLAM VARLIKLAR16.599.375 16.406.372KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.654.606 2.589.213İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.654.606 2.589.213Banka Kredileri6 3.654.606 2.589.213Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.152.999 1.058.897İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.152.999 1.058.897Banka Kredileri6 1.121.038 1.025.728Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 31.961 33.169Ticari Borçlar3.876.123 4.545.420İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 719.190 884.554İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.156.933 3.660.866Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 126.585 220.273Diğer Borçlar148.672 75.158İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 5.626 20.617İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 143.046 54.541Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 28.616 23.830Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 11.478Kısa Vadeli Karşılıklar163.477 121.102Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 163.477 121.102ARA TOPLAM9.151.078 8.645.371TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.151.078 8.645.371UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.900.226 2.559.936İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.900.226 2.559.936Banka Kredileri6 2.848.048 2.503.852Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 52.178 56.084Türev Araçlar28 1.587 1.447Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 12.175 10.838Uzun Vadeli Karşılıklar452.383 462.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 300.723 287.884Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 151.660 174.740Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler31 64.672 61.235TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.431.043 3.096.080TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.582.121 11.741.451ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 4.017.254 4.664.921Ödenmiş Sermaye350.910 350.910Sermaye Düzeltme Farkları27.920 27.920Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8 8Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.904 18.249Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.904 18.249Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.981 -2.060Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.923 20.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-885.339 -705.427Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-885.339 -705.427Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-885.339 -705.427Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler410.493 302.764Yasal Yedekler410.493 302.764Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.467.929 2.711.013Net Dönem Karı veya Zararı629.429 1.959.484TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.017.254 4.664.921TOPLAM KAYNAKLAR16.599.375 16.406.372Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.910 27.920 8 -279 -279 10.859 10.580 -794.287 -794.287 0 -794.287 370.599 2.244.313 1.683.196 3.927.509 3.893.239 3.893.239Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 83.517 1.599.679 -1.683.196 -83.517 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.078 12.078 2.224 14.302 -41.556 -41.556 0 -41.556 0 477.960 477.960 450.706 450.706Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 477.960 477.960 477.960 477.960Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.078 12.078 2.224 14.302 -41.556 -41 -27.254 -27.254Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları17 0 -852.711 -852.711 -852.711 -852.711Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler350.910 27.920 8 11.799 11.799 13.083 24.882 -835.843 -835.843 0 -835.843 454.116 2.991.281 477.960 3.469.241 3.491.234 3.491.234Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.910 27.920 8 -2.060 -2.060 20.309 18.249 -705.427 -705.427 0 -705.427 302.764 2.711.013 1.959.484 4.670.497 4.664.921 4.664.921Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler107.729 1.851.755 -1.959.484 -107.729 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.041 5.041 -7.386 -2.345 -179.912 -179.912 0 -179.912 0 629.429 629.429 447.172 447.172Dönem Karı (Zararı)0 629.429 629.429 629.429 629.429Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.041 5.041 -7.386 -2.345 -179.912 -179.912 0 -179.912 -182.257 -182.257Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları17 0 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma 4.017.254Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)629.429 477.960DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.345 14.302Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 6.301 15.097Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17 -7.775 2.341Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-871 -3.136Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 -1.260 -3.019Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi17 389 -117Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-179.912 -41.556Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-225.042 -52.824Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -225.042 -52.824Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler45.130 11.268Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi17 45.130 11.268DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-182.257 -27.254TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)447.172 450.706Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları447.172 450.706http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842405BIST