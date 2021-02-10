***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 49.451.407 39.209.019Satışların Maliyeti18 -43.264.878 -35.193.802TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.186.529 4.015.217BRÜT KAR (ZARAR)6.186.529 4.015.217Genel Yönetim Giderleri19 -516.688 -372.893Pazarlama Giderleri19 -843.565 -649.102Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -459.451 -419.583Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 854.776 633.778Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -415.940 -785.389ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.805.661 2.422.028Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 2.549 422Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -1.359 -714Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 0 -933FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.806.851 2.420.803Finansman Gelirleri22 1.855.354 1.185.601Finansman Giderleri23 -2.553.875 -1.656.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.108.330 1.950.173Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri86.583 9.311Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -39.799 -21.242Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 126.382 30.553SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.194.913 1.959.484DÖNEM KARI (ZARARI)4.194.913 1.959.484Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.194.913 1.959.484Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 25 11,95000000 5,58000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.390.661 3.007.664Dönem Karı (Zararı)4.194.913 1.959.484Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.755.794 2.047.580Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,33 916.575 775.988Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.408 -6.182Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.408 -6.182Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler598.423 386.234Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler137.078 176.709Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 34.939 10.688Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 350.129 213.256Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler76.277 -14.419Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler29 -1.172 -422Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-141.373 275.385Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -423.964 -130.798Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 199.692 84.684Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 301.366 533.692Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -218.467 -212.193Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler32 0 933Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -86.583 -9.311Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler29 -18 714Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler1.468.534 624.241İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler779.512 -434.244Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.678.624 -943.931Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-628.966 25.498Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-41.083 -135.142Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.228.833 505.827İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-100.648 113.504Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-189.559 81.631Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)88.911 31.873Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.730.219 3.572.820Ödenen Faiz-272.878 -553.614Alınan Faiz192.007 229.099Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -14.473 -16.757Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-210.489 -205.590Vergi İadeleri (Ödemeleri)-33.725 -18.294YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.066.005 -1.048.828Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri36.507 3.261Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri36.507 3.261Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-945.759 -1.239.620Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-723.803 -1.093.013Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-221.956 -146.607Verilen Nakit Avans ve Borçlar-157.925 187.109Alınan Temettüler29 1.172 422FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.451.256 -149.628Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.685.628 6.237.381Kredilerden Nakit Girişleri6 5.685.628 6.237.381Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.202.154 -5.119.841Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -6.202.154 -5.119.841Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -52.397 -47.642Ödenen Temettüler17 -1.094.839 -1.284.331Ödenen Faiz-163.737 -65.021Alınan Faiz376.243 129.826YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.873.400 1.809.208NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.873.400 1.809.208DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.200.229 1.391.021DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.073.629 3.200.229Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.124.073 3.202.952Ticari Alacaklar5.754.182 4.105.093İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 3.207.939 2.547.130İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.546.243 1.557.963Diğer Alacaklar1.457 1.870İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.457 1.870Stoklar9 2.449.043 1.827.399Peşin Ödenmiş Giderler12 221.872 178.382Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 0 0Diğer Dönen Varlıklar16 1.053.895 841.102ARA TOPLAM17.604.522 10.156.798TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.604.522 10.156.798DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 44.767 22.355İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar35 4.834 2.501Ticari Alacaklar3.950 2.903İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.950 2.903Maddi Duran Varlıklar10 4.403.373 4.436.548Kullanım Hakkı Varlıkları33 68.919 99.714Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 904.839 831.196Peşin Ödenmiş Giderler12 359.729 204.211Ertelenmiş Vergi Varlığı24 954.246 650.146TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.744.657 6.249.574TOPLAM VARLIKLAR24.349.179 16.406.372KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.240.949 2.589.213İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.240.949 2.589.213Banka Kredileri6 2.240.949 2.589.213Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.691.932 1.058.897İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.691.932 1.058.897Banka Kredileri6 1.660.704 1.025.728Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 31.228 33.169Ticari Borçlar7.747.793 4.545.420İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 1.178.339 884.554İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.569.454 3.660.866Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 290.077 220.273Diğer Borçlar176.196 75.158İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 34.350 20.617İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 141.846 54.541Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 43.037 23.830Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 17.552 11.478Kısa Vadeli Karşılıklar273.245 121.102Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 273.245 121.102ARA TOPLAM12.480.781 8.645.371TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.480.781 8.645.371UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.147.993 2.559.936İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.147.993 2.559.936Banka Kredileri6 4.096.515 2.503.852Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 51.478 56.084Türev Araçlar28 1.253 1.447Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 22.040 10.838Uzun Vadeli Karşılıklar634.511 462.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 361.058 287.884Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 273.453 174.740Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler31 18.699 61.235TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.824.496 3.096.080TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.305.277 11.741.451ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 7.043.902 4.664.921Ödenmiş Sermaye350.910 350.910Sermaye Düzeltme Farkları27.920 27.920Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8 8Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.241 18.249Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.241 18.249Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.359 -2.060Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41.600 20.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.431.512 -705.427Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.431.512 -705.427Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.431.512 -705.427Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler410.493 302.764Yasal Yedekler410.493 302.764Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.467.929 2.711.013Net Dönem Karı veya Zararı4.194.913 1.959.484TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.043.902 4.664.921TOPLAM KAYNAKLAR24.349.179 16.406.372Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.910 27.920 8 -279 -279 10.859 10.580 -794.287 -794.287 0 -794.287 370.599 2.244.313 1.683.196 3.927.509 3.893.239 3.893.239Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 126.679 1.556.517 -1.683.196 -126.679 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.781 -1.781 9.450 7.669 88.860 88.860 0 88.860 0 1.959.484 1.959.484 2.056.013 2.056.013Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 1.959.484 1.959.484 1.959.484 1.959.484Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.781 -1.781 9.450 7.669 88.860 88.860 0 88.860 96.529 96.529Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları17 -194.514 -1.089.817 -1.089.817 -1.284.331 -1.284.331Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler350.910 27.920 8 -2.060 -2.060 20.309 18.249 -705.427 -705.427 0 -705.427 302.764 2.711.013 1.959.484 4.670.497 4.664.921 4.664.921Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.910 27.920 8 -2.060 -2.060 20.309 18.249 -705.427 -705.427 0 -705.427 302.764 2.711.013 1.959.484 4.670.497 4.664.921 4.664.921Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler107.729 1.851.755 -1.959.484 -107.729 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.299 -16.299 21.291 4.992 -726.085 -726.085 0 -726.085 0 4.194.913 4.194.913 3.473.820 3.473.820Dönem Karı (Zararı)0 4.194.913 4.194.913 4.194.913 4.194.913Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.299 -16.299 21.291 4.992 -726.085 -726.085 0 -726.085 -721.093 -721.093Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları17 0 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.467.929 4.194.913 7.662.842 7.043.902 7.043.902Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.194.913 1.959.484DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.992 7.669Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -20.373 -2.226Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17 22.412 9.947Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.953 -52Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 4.074 445Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi17 -1.121 -497Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-726.085 88.860Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-900.850 113.390Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -900.850 113.390Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler174.765 -24.530Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi17 174.765 -24.530DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-721.093 96.529TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.473.820 2.056.013Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.473.820 2.056.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908935BIST