***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 16.254.142 9.366.609Satışların Maliyeti18 -14.186.069 -8.295.092TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.068.073 1.071.517BRÜT KAR (ZARAR)2.068.073 1.071.517Genel Yönetim Giderleri19 -170.047 -113.732Pazarlama Giderleri19 -209.224 -159.382Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -129.519 -121.129Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 381.260 217.058Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -219.887 -100.676ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.720.656 793.656Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 2.464 1.172Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 0 -286FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.723.120 794.542Finansman Gelirleri22 770.574 201.049Finansman Giderleri23 -676.515 -383.742SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.817.179 611.849Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.195 17.580Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -12.901 -4.657Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 15.096 22.237SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.819.374 629.429DÖNEM KARI (ZARARI)1.819.374 629.429Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.819.374 629.429Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 25 5,18000000 1,79000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.338.394 702.423Dönem Karı (Zararı)1.819.374 629.429Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler503.857 485.806Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,32 252.357 218.696Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.683 39Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.683 39Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-58.866 -8.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-84.720 -69.700Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 13.544 6.052Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 66.589 43.451Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-54.279 11.636Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler29 -2.343 -1.172Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-158.866 17.536Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -300.672 -53.874Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 59.788 28.229Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 177.084 79.870Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -95.066 -36.689Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -2.195 -17.580Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler29 -121 286Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler477.574 276.562İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-778.036 -293.234Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-207.100 719.549Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-903.822 -565.191Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)35.994 -36.323Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler109.018 -682.147İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler187.874 270.878Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)53.635 187.804Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)134.239 83.074Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.545.195 822.001Ödenen Faiz-188.844 -85.597Alınan Faiz86.744 49.539Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -5.462 -4.848Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-47.386 -41.844Vergi İadeleri (Ödemeleri)-51.853 -36.828YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-327.493 -153.390Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.794 1.360Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.794 1.360Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-264.475 -164.685Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-167.176 -120.931Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-97.299 -43.754Verilen Nakit Avans ve Borçlar-71.155 8.763Alınan Temettüler29 2.343 1.172FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI107.402 -77.500Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.382.360 2.240.355Kredilerden Nakit Girişleri6 2.382.360 2.240.355Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-260.035 -1.247.854Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -260.035 -1.247.854Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -11.743 -12.618Ödenen Temettüler17 -2.252.842 -1.094.839Ödenen Faiz-36.911 -14.876Alınan Faiz286.573 52.332YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.118.303 471.533NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.118.303 471.533DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.073.629 3.200.229DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.191.932 3.671.762Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.256.475 8.124.073Ticari Alacaklar5.636.726 5.754.182İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 3.812.347 3.207.939İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.824.379 2.546.243Diğer Alacaklar11.501 1.457İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 11.501 1.457Stoklar9 3.349.867 2.449.043Peşin Ödenmiş Giderler12 188.120 221.872Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 21.400 0Diğer Dönen Varlıklar16 994.926 1.053.895ARA TOPLAM19.459.015 17.604.522TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.459.015 17.604.522DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 51.024 44.767İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar34 4.834 4.834Ticari Alacaklar4.266 3.950İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.266 3.950Maddi Duran Varlıklar10 4.375.283 4.403.373Kullanım Hakkı Varlıkları32 61.017 68.919Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 953.957 904.839Peşin Ödenmiş Giderler12 428.642 359.729Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.108.015 954.246TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.987.038 6.744.657TOPLAM VARLIKLAR26.446.053 24.349.179KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.468.980 2.240.949İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.468.980 2.240.949Banka Kredileri6 4.468.980 2.240.949Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.001.844 1.691.932İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.001.844 1.691.932Banka Kredileri6 1.966.700 1.660.704Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 35.144 31.228Ticari Borçlar7.848.489 7.747.793İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 1.831.702 1.178.339İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.016.787 6.569.454Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 173.741 290.077Diğer Borçlar279.525 176.196İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 5.511 34.350İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 274.014 141.846Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 65.046 43.037Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 17.552Kısa Vadeli Karşılıklar211.396 273.245Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 211.396 273.245ARA TOPLAM15.049.021 12.480.781TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.049.021 12.480.781UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.600.818 4.147.993İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.600.818 4.147.993Banka Kredileri6 4.557.490 4.096.515Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 43.328 51.478Türev Araçlar28 1.332 1.253Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 29.647 22.040Uzun Vadeli Karşılıklar696.921 634.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 383.151 361.058Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 313.770 273.453Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler31 19.993 18.699TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.348.711 4.824.496TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.397.732 17.305.277ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 6.048.321 7.043.902Ödenmiş Sermaye350.910 350.910Sermaye Düzeltme Farkları27.920 27.920Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8 8Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)32.434 23.241Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)32.434 23.241Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.110 -18.359Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)47.544 41.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.734.018 -1.431.512Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.734.018 -1.431.512Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.734.018 -1.431.512Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler634.023 410.493Yasal Yedekler634.023 410.493Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.917.670 3.467.929Net Dönem Karı veya Zararı1.819.374 4.194.913TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.048.321 7.043.902TOPLAM KAYNAKLAR26.446.053 24.349.179Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.910 27.920 8 -2.060 -2.060 20.309 18.249 -705.427 -705.427 0 -705.427 302.764 2.711.013 1.959.484 4.670.497 4.664.921 4.664.921Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 107.729 1.851.755 -1.959.484 -107.729 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.041 5.041 -7.386 -2.345 -179.912 -179.912 0 -179.912 0 629.429 629.429 447.172 447.172Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 629.429 629.429 629.429 629.429Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.041 5.041 -7.386 -2.345 -179.912 -179.912 0 -179.912 -182.257 -182.257Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları17 0 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler350.910 27.920 8 2.981 2.981 12.923 15.904 -885.339 -885.339 0 -885.339 410.493 3.467.929 629.429 4.097.358 4.017.254 4.017.254Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.467.929 4.194.913 7.662.842 7.043.902 7.043.902Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerNot 2.5 -268.800 -268.800 -268.800 -268.800Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.199.129 4.194.913 7.394.042 6.775.102 6.775.102Transferler223.530 3.971.383 -4.194.913 -223.530 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.249 3.249 5.944 9.193 -302.506 -302.506 0 -302.506 0 1.819.374 1.819.374 1.526.061 1.526.061Dönem Karı (Zararı)0 1.819.374 1.819.374 1.819.374 1.819.374Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.249 3.249 5.944 9.193 -302.506 -302.506 0 -302.506 -293.313 -293.313Kar Payları17 0 -2.252.842 -2.252.842 -2.252.842 -2.252.842Dönem Sonu Bakiyeler350.910 27.920 8 -15.110 -15.110 47.544 32.434 -1.734.018 -1.734.018 0 -1.734.018 634.023 4.917.670 1.819.374 6.737.044 6.048.321 6.048.321Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.819.374 629.429DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar9.193 -2.345Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 4.061 6.301Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17 6.257 -7.775Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.125 -871Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 -812 -1.260Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi17 -313 389Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-302.506 -179.912Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-375.104 -225.042Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -375.104 -225.042Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler72.598 45.130Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi17 72.598 45.130DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-293.313 -182.257TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.526.061 447.172Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.526.061 447.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933560BIST