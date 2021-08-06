***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 26.786.744 15.093.915 10.532.602 5.727.306Satışların Maliyeti18 -23.201.463 -13.343.546 -9.015.394 -5.048.454TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.585.281 1.750.369 1.517.208 678.852BRÜT KAR (ZARAR)3.585.281 1.750.369 1.517.208 678.852Genel Yönetim Giderleri19 -309.260 -188.107 -139.213 -74.375Pazarlama Giderleri19 -441.659 -275.225 -232.435 -115.843Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -274.316 -204.185 -144.797 -83.056Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 601.796 333.074 220.536 116.016Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -359.602 -151.408 -139.715 -50.732ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.802.240 1.264.518 1.081.584 470.862Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 2.464 1.172 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -1.466 -728 -1.466 -442Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.803.238 1.264.962 1.080.118 470.420Finansman Gelirleri22 1.279.414 436.259 508.840 235.210Finansman Giderleri23 -1.290.127 -809.429 -613.612 -425.687SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.792.525 891.792 975.346 279.943Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri26.052 17.645 23.857 65Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -25.929 -4.025 -13.028 632Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 51.981 21.670 36.885 -567SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.818.577 909.437 999.203 280.008DÖNEM KARI (ZARARI)2.818.577 909.437 999.203 280.008Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.818.577 909.437 999.203 280.008Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 8,03000000 2,59000000 2,85000000 0,80000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI248.800 1.459.253Dönem Karı (Zararı)2.818.577 909.437Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.214.403 1.148.892Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,32 509.926 443.599Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-8.913 3.911Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -8.913 3.911Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler86.187 108.745Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-23.982 42.976Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 15.490 8.372Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 158.427 78.450Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-63.748 -21.053Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler29 -2.343 -1.172Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-285.018 28.837Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -514.165 -98.237Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 110.898 80.232Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 303.064 110.352Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -184.815 -63.510Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -26.052 -17.645Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler29 1.345 728Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler939.271 581.889İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.474.295 -440.587Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-172.403 309.816Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.172.507 -352.523Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-170.662 -27.233Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.513.045 -952.641İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler554.322 581.994Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)555.422 486.530Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.100 95.464Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları558.685 1.617.742Ödenen Faiz-318.013 -117.576Alınan Faiz189.326 79.984Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -9.862 -7.251Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-124.980 -80.371Vergi İadeleri (Ödemeleri)-46.356 -33.275YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-994.063 -339.910Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.400 1.726Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.400 1.726Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-673.627 -360.833Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-434.119 -262.853Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-239.508 -97.980Verilen Nakit Avans ve Borçlar-332.179 18.025Alınan Temettüler29 2.343 1.172FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.319.877 868.223Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.512.004 5.074.428Kredilerden Nakit Girişleri6 4.512.004 5.074.428Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -4.978.186 -3.114.466Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -4.978.186 -3.114.466Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -26.707 -26.308Ödenen Temettüler17 -2.252.842 -1.094.839Ödenen Faiz-113.654 -64.406Alınan Faiz539.508 93.814YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.065.140 1.987.566NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.065.140 1.987.566DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.073.629 3.200.229DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.008.489 5.187.795Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.033.590 8.124.073Ticari Alacaklar5.617.963 5.754.182İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 4.130.583 3.207.939İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.487.380 2.546.243Diğer Alacaklar6.477 1.457İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.477 1.457Stoklar9 4.623.782 2.449.043Peşin Ödenmiş Giderler12 396.075 221.872Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 2.875 0Diğer Dönen Varlıklar16 498.173 1.053.895ARA TOPLAM16.178.935 17.604.522TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.178.935 17.604.522DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 39.087 44.767İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar34 7.334 4.834Ticari Alacaklar4.521 3.950İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.521 3.950Maddi Duran Varlıklar10 4.438.241 4.403.373Kullanım Hakkı Varlıkları32 75.002 68.919Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.047.703 904.839Peşin Ödenmiş Giderler12 688.367 359.729Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.176.542 954.246TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.476.797 6.744.657TOPLAM VARLIKLAR23.655.732 24.349.179KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.535.715 2.240.949İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.535.715 2.240.949Banka Kredileri6 2.535.715 2.240.949Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.594.681 1.691.932İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.594.681 1.691.932Banka Kredileri6 2.553.783 1.660.704Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 40.898 31.228Ticari Borçlar6.239.259 7.747.793İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 2.200.336 1.178.339İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.038.923 6.569.454Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 207.211 290.077Diğer Borçlar150.725 176.196İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 5.511 34.350İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 145.214 141.846Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 55.139 43.037Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 17.552Kısa Vadeli Karşılıklar219.655 273.245Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 219.655 273.245ARA TOPLAM12.002.385 12.480.781TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.002.385 12.480.781UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.884.696 4.147.993İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.884.696 4.147.993Banka Kredileri6 3.831.912 4.096.515Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 52.784 51.478Türev Araçlar28 1.061 1.253Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 35.173 22.040Uzun Vadeli Karşılıklar738.829 634.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 426.597 361.058Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 312.232 273.453Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler31 17.835 18.699TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.677.594 4.824.496TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.679.979 17.305.277ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 6.975.753 7.043.902Ödenmiş Sermaye350.910 350.910Sermaye Düzeltme Farkları27.920 27.920Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8 8Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.631 23.241Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.631 23.241Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-31.573 -18.359Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36.204 41.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.788.386 -1.431.512Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.788.386 -1.431.512Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.788.386 -1.431.512Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler634.023 410.493Yasal Yedekler634.023 410.493Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.928.070 3.467.929Net Dönem Karı veya Zararı2.818.577 4.194.913TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.975.753 7.043.902TOPLAM KAYNAKLAR23.655.732 24.349.179Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.910 27.920 8 -2.060 -2.060 20.309 18.249 -705.427 -705.427 0 -705.427 302.764 2.711.013 1.959.484 4.670.497 4.664.921 4.664.921Transferler0 107.729 1.851.755 -1.959.484 -107.729 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.704 -2.704 -1.236 -3.940 -325.746 -325.746 0 -325.746 0 909.437 909.437 579.751 579.751Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 909.437 909.437 909.437 909.437Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.704 -2.704 -1.236 -3.940 -325.746 -325.746 0 -325.746 -329.686 -329.686Kar Payları17 0 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839Dönem Sonu Bakiyeler350.910 27.920 8 -4.764 -4.764 19.073 14.309 -1.031.173 -1.031.173 0 -1.031.173 410.493 3.467.929 909.437 4.377.366 4.149.833 4.149.833Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.467.929 4.194.913 7.662.842 7.043.902 7.043.902Hatalara İlişkin DüzeltmelerNot 2.5 -258.400 -258.400 -258.400 -258.400Düzeltmelerden Sonraki Tutar350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.209.529 4.194.913 7.404.442 6.785.502 6.785.502Transferler223.530 3.971.383 -4.194.913 -223.530 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.214 -13.214 -5.396 -18.610 -356.874 -356.874 0 -356.874 0 2.818.577 2.818.577 2.443.093 2.443.093Dönem Karı (Zararı)0 2.818.577 2.818.577 2.818.577 2.818.577Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.214 -13.214 -5.396 -18.610 -356.874 -356.874 0 -356.874 -375.484 -375.484Kar Payları17 0 -2.252.842 -2.252.842 -2.252.842 -2.252.842Dönem Sonu Bakiyeler350.910 27.920 8 -31.573 -31.573 36.204 4.631 -1.788.386 -1.788.386 0 -1.788.386 634.023 4.928.070 2.818.577 7.746.647 6.975.753 6.975.753Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.818.577 909.437 999.203 280.008DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-18.610 -3.940 -27.803 -1.595Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -16.517 -3.380 -20.578 -9.681Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17 -5.680 -1.301 -11.937 6.474Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.587 741 4.712 1.612Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 3.303 676 4.115 1.936Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi17 284 65 597 -324Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-356.874 -325.746 -54.368 -145.834Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-459.002 -406.021 -83.898 -180.979Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -459.002 -406.021 -83.898 -180.979Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler102.128 80.275 29.530 35.145Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi17 102.128 80.275 29.530 35.145DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-375.484 -329.686 -82.171 -147.429TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.443.093 579.751 917.032 132.579Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.443.093 579.751 917.032 132.579http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955630BIST