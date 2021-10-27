Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 19:00



***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 45.657.489 28.490.189 18.870.745 13.396.274
Satışların Maliyeti
18 -39.753.193 -25.091.077 -16.551.730 -11.747.531
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.904.296 3.399.112 2.319.015 1.648.743
BRÜT KAR (ZARAR)
5.904.296 3.399.112 2.319.015 1.648.743
Genel Yönetim Giderleri
19 -473.497 -305.556 -164.237 -117.449
Pazarlama Giderleri
19 -680.577 -510.525 -238.918 -235.300
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -416.271 -295.700 -141.955 -91.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 830.503 719.380 228.707 386.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.519
Değişim :  0,67% |  10,05
Açılış :  1.508  
Önceki Kapanış :  1.509  
En Yüksek
1.521 En Düşük
1.503
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 39,60 41.032.564 % 10,00  
SELVA 9,92 66.567.003 % 9,98  
JANTS 64,50 327.031.133 % 9,97  
KARYE 20,10 80.755.862 % 9,90  
RHEAG 2,22 7.872.396 % 9,90  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,4907 9,4973 % -0,40  
Euro 11,0384 11,0556 % -0,10  
Sterlin 13,0274 13,0928 % -0,49  
Frank 10,3162 10,3784 % -0,14  
Riyal 2,5259 2,5386 % -0,39  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.797 3,69  
Altın Gr. 548 549 -1,42  
Cumhuriyet 3.604 3.659 -6,00  
Tam 3.590 3.681 -0,14  
Yarım 1.735 1.780 -0,07  
Çeyrek 870 890 -0,03  
Gümüş.Ons 24,10 24,14 -0,04  
Gümüş Gr. 7,37 7,38 -0,04  
B. Petrol 83,97 83,97 -1,68  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru