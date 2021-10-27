***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 45.657.489 28.490.189 18.870.745 13.396.274Satışların Maliyeti18 -39.753.193 -25.091.077 -16.551.730 -11.747.531TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.904.296 3.399.112 2.319.015 1.648.743BRÜT KAR (ZARAR)5.904.296 3.399.112 2.319.015 1.648.743Genel Yönetim Giderleri19 -473.497 -305.556 -164.237 -117.449Pazarlama Giderleri19 -680.577 -510.525 -238.918 -235.300Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -416.271 -295.700 -141.955 -91.515Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 830.503 719.380 228.707 386.306Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21