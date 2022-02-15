***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 71.101.258 49.451.407Satışların Maliyeti18 -59.947.098 -43.264.878TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.154.160 6.186.529BRÜT KAR (ZARAR)11.154.160 6.186.529Genel Yönetim Giderleri19 -740.429 -516.688Pazarlama Giderleri19 -1.323.600 -843.565Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -680.519 -459.451Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.111.012 854.776Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.082.881 -415.940ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.437.743 4.805.661Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 2.464 2.549Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -37.561 -1.359Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.402.646 4.806.851Finansman Gelirleri22 5.811.748 1.855.354Finansman Giderleri23 -6.527.635 -2.553.875SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.686.759 4.108.330Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri114.246 86.583Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -76.950 -39.799Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 191.196 126.382SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.801.005 4.194.913DÖNEM KARI (ZARARI)8.801.005 4.194.913Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.801.005 4.194.913Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 25 25,08000000 11,95000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.702.451 7.390.661Dönem Karı (Zararı)8.801.005 4.194.913Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.373.485 2.755.794Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,32 1.054.264 916.575Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.431 1.408Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -5.431 1.408Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler799.014 598.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler221.938 137.078Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 26.212 34.939Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 587.628 350.129Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-36.764 76.277Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler29 -2.343 -1.172Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-517.584 -141.373Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -1.073.419 -423.964Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 239.199 199.692Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 711.186 301.366Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -394.550 -218.467Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler32 0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -114.246 -86.583Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler29 37.440 -18Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler5.122.371 1.468.534İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.726.339 779.512Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.015.248 -1.678.624Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.821.203 -628.966Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-82.047 -41.083Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.647.779 3.228.833İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-455.620 -100.648Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-596.691 -189.559Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)141.071 88.911Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.448.151 7.730.219Ödenen Faiz-705.133 -272.878Alınan Faiz377.646 192.007Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -19.221 -14.473Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-317.595 -210.489Vergi İadeleri (Ödemeleri)-81.397 -33.725YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.441.485 -1.066.005İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-12.959 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.770 36.507Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.770 36.507Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.394.798 -945.759Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.613.855 -723.803Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-780.943 -221.956Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.061.841 -157.925Alınan Temettüler29 2.343 1.172FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI771.645 -1.451.256Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15.183.314 5.685.628Kredilerden Nakit Girişleri6 15.183.314 5.685.628Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.620.512 -6.202.154Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -11.620.512 -6.202.154Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -66.134 -52.397Ödenen Temettüler17 -3.575.773 -1.094.839Ödenen Faiz-205.422 -163.737Alınan Faiz1.056.172 376.243YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.032.611 4.873.400NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.032.611 4.873.400DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.073.629 3.200.229DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.106.240 8.073.629Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.173.931 8.124.073Ticari Alacaklar11.406.748 5.754.182İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 7.914.177 3.207.939İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.492.571 2.546.243Diğer Alacaklar820 1.457İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 820 1.457Stoklar9 5.269.306 2.449.043Peşin Ödenmiş Giderler12 303.696 221.872Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 0 0Diğer Dönen Varlıklar16 1.659.351 1.053.895ARA TOPLAM32.813.852 17.604.522TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR32.813.852 17.604.522DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 49.913 44.767İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar34 12.959 4.834Ticari Alacaklar37.579 3.950İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 37.579 3.950Türev Araçlar28 36.159 0Maddi Duran Varlıklar10 5.149.083 4.403.373Kullanım Hakkı Varlıkları32 68.767 68.919Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.486.777 904.839Peşin Ödenmiş Giderler12 1.421.793 359.729Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.715.971 954.246TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.979.001 6.744.657TOPLAM VARLIKLAR42.792.853 24.349.179KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.473.375 2.240.949İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.473.375 2.240.949Banka Kredileri6 4.473.375 2.240.949Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.783.544 1.691.932İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.783.544 1.691.932Banka Kredileri6 3.733.404 1.660.704Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 50.140 31.228Ticari Borçlar11.378.668 7.747.793İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 2.106.450 1.178.339İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 9.272.218 6.569.454Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 419.560 290.077Diğer Borçlar259.001 176.196İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 38.246 34.350İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 220.755 141.846Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 64.730 43.037Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 13.105 17.552Kısa Vadeli Karşılıklar390.161 273.245Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 390.161 273.245ARA TOPLAM20.782.144 12.480.781TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.782.144 12.480.781UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.799.308 4.147.993İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.799.308 4.147.993Banka Kredileri6 10.749.405 4.096.515Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 49.903 51.478Türev Araçlar28 1.036 1.253Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 63.183 22.040Uzun Vadeli Karşılıklar984.515 634.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 568.497 361.058Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 416.018 273.453Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler31 14.129 18.699TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.862.171 4.824.496TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.644.315 17.305.277ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 10.148.538 7.043.902Ödenmiş Sermaye350.910 350.910Sermaye Düzeltme Farkları27.920 27.920Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8 8Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-79.234 23.241Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-79.234 23.241Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-125.723 -18.359Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)46.489 41.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.191.233 -1.431.512Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.191.233 -1.431.512Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.191.233 -1.431.512Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler766.316 410.493Yasal Yedekler766.316 410.493Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.472.846 3.467.929Net Dönem Karı veya Zararı8.801.005 4.194.913TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.148.538 7.043.902TOPLAM KAYNAKLAR42.792.853 24.349.179Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.910 27.920 8 -2.060 -2.060 20.309 18.249 -705.427 -705.427 0 -705.427 302.764 2.711.013 1.959.484 4.670.497 4.664.921 4.664.921Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 107.729 1.851.755 -1.959.484 -107.729 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.299 -16.299 21.291 4.992 -726.085 -726.085 0 -726.085 0 4.194.913 4.194.913 3.473.820 3.473.820Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 4.194.913 4.194.913 4.194.913 4.194.913Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.299 -16.299 21.291 4.992 -726.085 -726.085 0 -726.085 -721.093 -721.093Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları17 0 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.467.929 4.194.913 7.662.842 7.043.902 7.043.902Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.467.929 4.194.913 7.662.842 7.043.902 7.043.902Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler-258.400 -258.400 -258.400 -258.400Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.209.529 4.194.913 7.404.442 6.785.502 6.785.502Transferler223.530 3.971.383 -4.194.913 -223.530 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-107.364 -107.364 4.889 -102.475 -1.759.721 -1.759.721 0 -1.759.721 0 8.801.005 8.801.005 6.938.809 6.938.809Dönem Karı (Zararı)0 8.801.005 8.801.005 8.801.005 8.801.005Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-107.364 -107.364 4.889 -102.475 -1.759.721 -1.759.721 0 -1.759.721 -1.862.196 -1.862.196Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları17 132.293 -3.708.066 -3.708.066 -3.575.773 -3.575.773Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler350.910 27.920 8 -125.723 -125.723 46.489 -79.234 -3.191.233 -3.191.233 0 -3.191.233 766.316 3.472.846 8.801.005 12.273.851 10.148.538 10.148.538Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.801.005 4.194.913DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-102.475 4.992Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -134.205 -20.373Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17 5.146 22.412Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.584 2.953Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 26.841 4.074Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi17 -257 -1.121Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.759.721 -726.085Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.239.066 -900.850Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -2.239.066 -900.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler479.345 174.765Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi17 479.345 174.765DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.862.196 -721.093TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.938.809 3.473.820Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.938.809 3.473.820http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001989BIST