***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 27.876.425 16.254.142Satışların Maliyeti18 -24.157.311 -14.186.069TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.719.114 2.068.073BRÜT KAR (ZARAR)3.719.114 2.068.073Genel Yönetim Giderleri19 -285.627 -170.047Pazarlama Giderleri19 -480.099 -209.224Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -276.715 -129.519Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 808.270 381.260Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -362.161 -219.887ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.122.782 1.720.656Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 3.601 2.464Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -16.226 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.110.157 1.723.120Finansman Gelirleri22 1.527.538 770.574Finansman Giderleri23 -2.352.474 -676.515SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.285.221 1.817.179Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri516.558 2.195Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -32.280 -12.901Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 548.838 15.096SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.801.779 1.819.374DÖNEM KARI (ZARARI)2.801.779 1.819.374Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.801.779 1.819.374Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 25 7,98000000 5,18000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.961.918 1.338.394Dönem Karı (Zararı)2.801.779 1.819.374Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.110.827 503.857Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,32 294.279 252.357Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler16.924 -3.683Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 16.924 -3.683Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler167.043 -58.866Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.404 -84.720Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -6.108 13.544Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 201.117 66.589Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-32.370 -54.279Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler29 -2.929 -2.343Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-20.447 -158.866Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -251.563 -300.672Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 114.793 59.788Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 229.256 177.084Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -112.933 -95.066Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler32 0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -516.558 -2.195Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler29 15.554 -121Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler2.156.961 477.574İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-637.294 -778.036Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler306.039 -207.100Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.781.480 -903.822Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-35.948 35.994Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.822.806 109.018İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.289 187.874Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-210.420 53.635Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)261.709 134.239Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.275.312 1.545.195Ödenen Faiz-236.836 -188.844Alınan Faiz111.460 86.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -10.912 -5.462Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-124.923 -47.386Vergi İadeleri (Ödemeleri)-52.183 -51.853YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.256.608 -327.493İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-625 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.338 5.794Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.338 5.794Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-808.120 -264.475Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-453.408 -167.176Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-354.712 -97.299Verilen Nakit Avans ve Borçlar-1.452.130 -71.155Alınan Temettüler29 2.929 2.343FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-642.016 107.402Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.114.313 2.382.360Kredilerden Nakit Girişleri6 7.114.313 2.382.360Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.444.709 -260.035Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -3.444.709 -260.035Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -18.315 -11.743Ödenen Temettüler17 -4.561.830 -2.252.842Ödenen Faiz-45.265 -36.911Alınan Faiz313.790 286.573YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.063.294 1.118.303NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.063.294 1.118.303DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.106.240 8.073.629DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.169.534 9.191.932Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 15.174.998 14.173.931Ticari Alacaklar11.111.781 11.406.748İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 7.307.290 7.914.177İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.804.491 3.492.571Diğer Alacaklar14.925 820İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 14.925 820Stoklar9 9.033.862 5.269.306Peşin Ödenmiş Giderler12 342.284 303.696Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 6.798 0Diğer Dönen Varlıklar16 1.818.379 1.659.351ARA TOPLAM37.503.027 32.813.852TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.503.027 32.813.852DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 60.050 49.913İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar34 13.584 12.959Ticari Alacaklar34.087 37.579İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 34.087 37.579Türev Araçlar28 78.123 36.159Maddi Duran Varlıklar10 5.359.485 5.149.083Kullanım Hakkı Varlıkları32 58.833 68.767Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.783.258 1.486.777Peşin Ödenmiş Giderler12 2.871.283 1.421.793Ertelenmiş Vergi Varlığı24 2.272.083 1.715.971TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.530.786 9.979.001TOPLAM VARLIKLAR50.033.813 42.792.853KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.082.354 4.473.375İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.082.354 4.473.375Banka Kredileri6 7.082.354 4.473.375Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.630.161 3.783.544İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.630.161 3.783.544Banka Kredileri6 3.582.594 3.733.404Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 47.567 50.140Ticari Borçlar14.200.001 11.378.668İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 3.296.920 2.106.450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 10.903.081 9.272.218Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 347.846 419.560Diğer Borçlar490.262 259.001İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 0 38.246İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 490.262 220.755Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 73.948 64.730Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 13.105Kısa Vadeli Karşılıklar403.001 390.161Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 403.001 390.161ARA TOPLAM26.227.573 20.782.144TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.227.573 20.782.144UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.354.110 10.799.308İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.354.110 10.799.308Banka Kredileri6 14.311.046 10.749.405Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 43.064 49.903Türev Araçlar28 0 1.036Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 84.413 63.183Uzun Vadeli Karşılıklar1.058.536 984.515Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 617.642 568.497Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 440.894 416.018Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler31 14.129 14.129TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.511.188 11.862.171TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.738.761 32.644.315ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 8.295.052 10.148.538Ödenmiş Sermaye350.910 350.910Sermaye Düzeltme Farkları27.920 27.920Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8 8Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-56.755 -79.234Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-56.755 -79.234Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-112.874 -125.723Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)56.119 46.489Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.307.147 -3.191.233Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.307.147 -3.191.233Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.307.147 -3.191.233Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.220.744 766.316Yasal Yedekler1.220.744 766.316Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.257.593 3.472.846Net Dönem Karı veya Zararı2.801.779 8.801.005TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.295.052 10.148.538TOPLAM KAYNAKLAR50.033.813 42.792.853Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.467.929 4.194.913 7.662.842 7.043.902 7.043.902Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler-268.800 -268.800 -268.800 -268.800Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.199.129 4.194.913 7.394.042 6.775.102 6.775.102Transferler0 223.530 3.971.383 -4.194.913 -223.530 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.249 3.249 5.944 9.193 -302.506 -302.506 0 -302.506 0 1.819.374 1.819.374 1.526.061 1.526.061Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 1.819.374 1.819.374 1.819.374 1.819.374Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.249 3.249 5.944 9.193 -302.506 -302.506 0 -302.506 -293.313 -293.313Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları17 0 -2.252.842 -2.252.842 -2.252.842 -2.252.842Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler350.910 27.920 8 -15.110 -15.110 47.544 32.434 -1.734.018 -1.734.018 0 -1.734.018 634.023 4.917.670 1.819.374 6.737.044 6.048.321 6.048.321Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler350.910 27.920 8 -125.723 -125.723 46.489 -79.234 -3.191.233 -3.191.233 0 -3.191.233 766.316 3.472.846 8.801.005 12.273.851 10.148.538 10.148.538Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar350.910 27.920 8 -125.723 -125.723 46.489 -79.234 -3.191.233 -3.191.233 0 -3.191.233 766.316 3.472.846 8.801.005 12.273.851 10.148.538 10.148.538Transferler454.428 8.346.577 -8.801.005 -454.428 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.849 12.849 9.630 22.479 -115.914 -115.914 0 -115.914 0 2.801.779 2.801.779 2.708.344 2.708.344Dönem Karı (Zararı)0 2.801.779 2.801.779 2.801.779 2.801.779Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.849 12.849 9.630 22.479 -115.914 -115.914 0 -115.914 -93.435 -93.435Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları17 0 -4.561.830 -4.561.830 -4.561.830 -4.561.830Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDönem Sonu Bakiyeler350.910 27.920 8 -112.874 -112.874 56.119 -56.755 -3.307.147 -3.307.147 0 -3.307.147 1.220.744 7.257.593 2.801.779 10.059.372 8.295.052 8.295.052Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.801.779 1.819.374DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar22.479 9.193Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 16.061 4.061Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17 10.137 6.257Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.719 -1.125Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17 -3.212 -812Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi17 -507 -313Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-115.914 -302.506Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-126.906 -375.104Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -126.906 -375.104Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.992 72.598Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi17 10.992 72.598DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-93.435 -293.313TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.708.344 1.526.061Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.708.344 1.526.061http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024460BIST