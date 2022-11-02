***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
02.11.2022 18:55
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 110.857.477 45.657.489 50.127.391 18.870.745
Satışların Maliyeti
15 -96.297.973 -39.753.193 -44.440.293 -16.551.730
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.559.504 5.904.296 5.687.098 2.319.015
BRÜT KAR (ZARAR)
14.559.504 5.904.296 5.687.098 2.319.015
Genel Yönetim Giderleri
-1.206.535 -473.497 -537.148 -164.237
Pazarlama Giderleri
-1.691.843 -680.577 -606.218 -238.918
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-939.048 -416.271 -357.362 -141.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.901.721 830.503 497.049 228.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.207.631 -574.658 -436.461 -215.056
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.416.168 4.589.796 4.246.958 1.787.556
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13.030 2.464 7.833 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-22.042 -34.714 -4.779 -33.248
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.407.156 4.557.546 4.250.012 1.754.308
Finansman Gelirleri
18 5.943.385 2.414.607 1.429.083 1.135.193
Finansman Giderleri
19 -8.079.360 -2.277.231 -2.064.066 -987.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.271.181 4.694.922 3.615.029 1.902.397
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.050.990 15.839 201.161 -10.213
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -73.503 -45.112 -22.742 -19.183
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.124.493 60.951 223.903 8.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.322.171 4.710.761 3.816.190 1.892.184
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.322.171 4.710.761 3.816.190 1.892.184
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.322.171 4.710.761 3.816.190 1.892.184
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 21 29,42000000 13,42000000 10,88000000 5,39000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.914.371 5.508.277
Dönem Karı (Zararı)
10.322.171 4.710.761
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.694.896 1.759.171
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.250.885 772.257
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.836 -2.439
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.836 -2.439
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.350.679 196.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
708.841 22.332
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 17.565 19.811
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 634.124 236.282
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-9.851 -82.107
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-2.929 -2.343
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
435.657 -436.836
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -464.895 -807.019
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 552.384 150.847
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
17 776.010 494.977
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17 -427.842 -275.641
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.050.990 -15.839
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.941 34.593
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
4.696.817 1.213.460
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.077.185 -432.700
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.366.393 -509.424
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.503.596 -2.246.234
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-290.994 -54.359
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.637.287 2.568.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.553.489 -191.366
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.681.376 -225.438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
127.887 34.072
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.939.882 6.037.232
Ödenen Faiz
-727.879 -510.823
Alınan Faiz
329.007 249.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-36.613 -15.197
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-431.925 -205.349
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-158.101 -47.259
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.933.344 -2.048.189
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -6.825.590 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.875 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.980 12.030
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
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