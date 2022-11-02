***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 110.857.477 45.657.489 50.127.391 18.870.745Satışların Maliyeti15 -96.297.973 -39.753.193 -44.440.293 -16.551.730TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.559.504 5.904.296 5.687.098 2.319.015BRÜT KAR (ZARAR)14.559.504 5.904.296 5.687.098 2.319.015Genel Yönetim Giderleri-1.206.535 -473.497 -537.148 -164.237Pazarlama Giderleri-1.691.843 -680.577 -606.218 -238.918Araştırma ve Geliştirme Giderleri-939.048 -416.271 -357.362 -141.955Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 1.901.721 830.503 497.049 228.707Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -1.207.631 -574.658 -436.461 -215.056ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.416.168 4.589.796 4.246.958 1.787.556Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13.030 2.464 7.833 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-22.042 -34.714 -4.779 -33.248FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.407.156 4.557.546 4.250.012 1.754.308Finansman Gelirleri18 5.943.385 2.414.607 1.429.083 1.135.193Finansman Giderleri19 -8.079.360 -2.277.231 -2.064.066 -987.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.271.181 4.694.922 3.615.029 1.902.397Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.050.990 15.839 201.161 -10.213Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -73.503 -45.112 -22.742 -19.183Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 1.124.493 60.951 223.903 8.970SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.322.171 4.710.761 3.816.190 1.892.184DÖNEM KARI (ZARARI)10.322.171 4.710.761 3.816.190 1.892.184Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları10.322.171 4.710.761 3.816.190 1.892.184Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 21 29,42000000 13,42000000 10,88000000 5,39000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.914.371 5.508.277Dönem Karı (Zararı)10.322.171 4.710.761Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.694.896 1.759.171Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.250.885 772.257Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.836 -2.439Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 2.836 -2.439Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.350.679 196.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler708.841 22.332Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 17.565 19.811Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 634.124 236.282Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-9.851 -82.107Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler-2.929 -2.343Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler435.657 -436.836Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -464.895 -807.019Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 552.384 150.847Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri17 776.010 494.977Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri17 -427.842 -275.641Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -1.050.990 -15.839Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler11.941 34.593Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler4.696.817 1.213.460İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.077.185 -432.700Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.366.393 -509.424Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.503.596 -2.246.234Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-290.994 -54.359Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.637.287 2.568.683İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.553.489 -191.366Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.681.376 -225.438Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)127.887 34.072Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.939.882 6.037.232Ödenen Faiz-727.879 -510.823Alınan Faiz329.007 249.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-36.613 -15.197Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-431.925 -205.349Vergi İadeleri (Ödemeleri)-158.101 -47.259YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.933.344 -2.048.189Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 -6.825.590 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-1.875 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.980 12.030Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16