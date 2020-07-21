***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
21.07.2020 18:23
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2020 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 28.07.2020 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2020 30/06/2020 28/07/2020
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861013
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0253
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8300
18:057,8705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8735
En Düşük
7,8233
18:05404,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,60
|Açılış
|: 404,29
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6776
|8,7211
|% 0,26
|
|Frank
|7,2906
|7,3345
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8169
|1,8260
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|22,82
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,67
|
|Cumhuriyet
|2.692
|2.732
|32,00
|
|Tam
|2.705
|2.717
|25,20
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,30
|
|Çeyrek
|659
|665
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|1,09
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,20
|44,20
|0,92
|
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