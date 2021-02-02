***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
02.02.2021 18:19
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2020 yılı finansal sonuçları 10 Şubat 2021 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2020 31/12/2020 10/02/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907050
BIST
18:051.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,98
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
18:057,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
18:058,6542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0156
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
18:05423,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -6,58
|Açılış
|: 423,40
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|3,96
|18.335.259
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|4.525.049
|% 10,00
|
|YESIL
|220,00
|16.289.586
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.671.834
|% 10,00
|
|DURDO
|12,54
|28.795.461
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.850.745
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,40
|1.724.902
|% -9,98
|
|TACTR
|28,86
|7.042.215
|% -9,98
|
|SUMAS
|65,90
|338.484
|% -9,97
|
|NIBAS
|36,00
|53.513.352
|% -9,95
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|GARAN
|9,69
|1.665.152.012
|% 2,22
|
|KOZAL
|121,30
|1.508.519.091
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|SISE
|7,56
|1.174.549.755
|% 2,30
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|TSKB
|1,84
|467.963.895
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|859.058.625
|% -3,14
|
|SKBNK
|1,48
|307.984.915
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1895
|7,1923
|% 0,08
|
|Euro
|8,6487
|8,6560
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,7597
|9,8087
|% -0,37
|
|Frank
|7,9621
|8,0100
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9098
|1,9194
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-25,27
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-6,51
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,96
|-1,85
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,46
|
|B. Petrol
|57,74
|57,74
|1,41
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59LOGO
Yüzde 4.58 oranında artışla 144.00 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 993 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde 6.32 oranında artışla 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 222, 650 adet işlem
-
17:57ARZUM
Yüzde 8.38 oranında artışla 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 752, 191 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 26, 986.00 milyon TL de
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17:55ALCTL
Yüzde 6.03 oranında artışla 30.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 330, 527 adet işlem