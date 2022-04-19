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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim

19.04.2022 18:19
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )

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Bildirim İçeriği

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Açıklama

Şirketimizin 2022 yılı 1. Çeyrek Finansal Sonuçları 27.04.2022 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 27/04/2022
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022157


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SMRTG 17,18 322.978.220 % 9,99  
AYEN 15,87 24.906.824 % 9,98  
DAGHL 19,29 10.247.049 % 9,98  
BOSSA 45,50 53.700.938 % 9,96  
ARMDA 105,00 4.626.979 % 9,95  
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Dolar 14,6616 14,6663 % 0,20  
Euro 15,8294 15,8421 % 0,30  
Sterlin 19,0002 19,0955 % 0,06  
Frank 15,3828 15,4755 % -0,32  
Riyal 3,8983 3,9179 % 0,35  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.953 -25,70  
Altın Gr. 922 923 -8,86  
Cumhuriyet 6.150 6.242 -58,00  
Tam 6.116 6.268 -62,31  
Yarım 2.956 3.032 -30,14  
Çeyrek 1.483 1.516 -15,08  
Gümüş.Ons 25,13 25,16 -0,73  
Gümüş Gr. 11,90 11,92 -0,26  
B. Petrol 109 109 -4,54  
Seans Raporu 18:05
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