***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
19.04.2022 18:19
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2022 yılı 1. Çeyrek Finansal Sonuçları 27.04.2022 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 27/04/2022
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022157
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0250
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0464
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05920,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -10,60
|Açılış
|: 920,77
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|322.978.220
|% 9,99
|
|AYEN
|15,87
|24.906.824
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.700.938
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|ISGYO
|11,07
|55.041.298
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.579.739
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.731.675
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.221.965
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.502.084
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.799.638.164
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.656.520.771
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.862.238.872
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.584.475.945
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.216.824.120
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.443.586.706
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.644.571
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.584.475.945
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.406.160
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.656.520.771
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6616
|14,6663
|% 0,20
|
|Euro
|15,8294
|15,8421
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,0002
|19,0955
|% 0,06
|
|Frank
|15,3828
|15,4755
|% -0,32
|
|Riyal
|3,8983
|3,9179
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-25,70
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-8,86
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,26
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,54
|