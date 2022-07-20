***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
20.07.2022 19:29
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2022 yılı 2. Çeyrek Finansal Sonuçları 28 Temmuz 2022 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2022 30/06/2022 28/07/2022
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047070
BIST
18:052.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,24
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.527
En Düşük
2.499
18:0517,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6156
En Düşük
17,4800
18:0517,9223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0462
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,8646
18:05962,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,49
|Açılış
|: 962,74
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|58,30
|11.397.862
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|2.201.865
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.209.356
|% 10,00
|
|ALKA
|43,34
|47.146.034
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|49.292.732
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,59
|164.564.899
|% -8,22
|
|KONYA
|1.216,20
|88.256.520
|% -7,59
|
|CANTE
|53,30
|35.550.342
|% -4,22
|
|DERHL
|8,40
|24.429.319
|% -4,11
|
|NIBAS
|8,91
|48.737.568
|% -4,09
|
|THYAO
|51,35
|4.575.243.482
|% 0,49
|
|SISE
|21,18
|1.953.067.573
|% 0,00
|
|EREGL
|28,24
|1.214.413.918
|% 1,95
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|KCHOL
|35,26
|1.021.354.313
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|ODAS
|3,58
|707.182.460
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,60
|758.704.289
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,24
|188.105.519
|% 5,08
|
|TSKB
|2,25
|261.306.285
|% 1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5869
|17,5907
|% 0,18
|
|Euro
|17,8893
|17,9215
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,9818
|21,0870
|% -0,06
|
|Frank
|18,0099
|18,1184
|% -0,19
|
|Riyal
|4,6660
|4,6894
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-9,76
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.539
|6.619
|-12,00
|
|Yarım
|3.186
|3.234
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.617
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,73
|18,76
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|-0,00
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,77
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59YYLGD
Yüzde 7.24 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 042, 440 adet işlem
-
17:58MNDRS
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 124, 288 adet işlem
-
17:57ALKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 710 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.90 ) 2, 693
-
17:56XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 26, 733.00 milyon TL de