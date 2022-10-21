***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
21.10.2022 18:20
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 30.09.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 2 Kasım 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2022 30/09/2022 02/11/2022
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073364
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,6065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1289
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3568
En Düşük
17,9901
18:05987,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 14,70
|Açılış
|: 987,98
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
989,06
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5931
|18,6065
|% 0,00
|
|Euro
|18,3045
|18,3370
|% 0,71
|
|Sterlin
|20,8858
|20,9905
|% 0,27
|
|Frank
|18,5476
|18,6593
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9326
|4,9573
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|24,73
|
|Altın Gr.
|987
|988
|14,33
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.688
|6.810
|101,00
|
|Yarım
|3.259
|3.329
|49,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.664
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,17
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,43
|0,24
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,90
|