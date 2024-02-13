***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
13.02.2024 18:25
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Açıklama
Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının 28 Şubat 2024 tarihinde KAP'ta açıklanması planlanmaktadır.
Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2023 31/12/2023 28/02/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249289
BIST