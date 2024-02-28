***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
28.02.2024 10:33
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
13 Şubat 2024 tarihli duyurumuz ile 28 Şubat 2024 olarak planlandığı belirtilen 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi finansal tablolarının kamuya açıklanma tarihi, enflasyon muhasebesi uygulamasına geçiş döneminde tanınan ek süreler doğrultusunda, 5 Mart 2024 olarak güncellenmiştir.
Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tablolarımız açıklanana kadar "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
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2. Çeyrek
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3. Çeyrek
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Yıllık
01/01/2023 31/12/2023 05/03/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252566
BIST