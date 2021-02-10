***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
10.02.2021 18:41
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 yılı özet finansal sonuçlarımız ve 2021 yılı beklentilerimizi içeren finansal sonuç duyurusu ekte paylaşılmıştır. İlgili duyuruya www.fordotosan.com.tr adresinden de ulaşılabilir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908938
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
18:057,0493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0193
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
18:058,5638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
18:05417,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 417,15
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|45,54
|42.480.380
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|2.207.849
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|405.071
|% 10,00
|
|ERBOS
|66,55
|23.340.280
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,74
|4.183.411
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|43.033.754
|% -9,99
|
|DIRIT
|9,82
|17.617.726
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|1.123.286
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|2.001.479
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|6.870.814
|% -9,97
|
|KOZAL
|136,80
|2.594.950.236
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|GARAN
|10,18
|1.285.530.264
|% -0,20
|
|KRDMD
|7,03
|946.400.831
|% 0,14
|
|EKGYO
|2,63
|1.812.749.384
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,74
|759.000.786
|% 3,01
|
|PETKM
|5,12
|1.363.174.276
|% -3,21
|
|ODAS
|4,21
|874.158.390
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,51
|693.010.872
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0480
|7,0544
|% -0,20
|
|Euro
|8,5529
|8,5638
|% -0,08
|
|Sterlin
|9,7317
|9,7805
|% -0,04
|
|Frank
|7,8972
|7,9448
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8744
|1,8838
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|4,56
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,08
|
|B. Petrol
|61,31
|61,31
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 52 artarak (% 0.33 ) 1, 362
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, ERBOS, EGGUB, TKURU, UMPAS, PSDTC, VERTU, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, TACTR, EKIZ, SERVE