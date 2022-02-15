***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 yılı özet finansal sonuçlarımız ve 2022 yılı beklentilerimizi içeren finansal sonuç duyurusu ekte paylaşılmıştır. İlgili duyuruya www.fordotosan.com.tr adresinden de ulaşılabilir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001991BIST