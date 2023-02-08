***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
08.02.2023 21:41
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 yılı özet finansal sonuçlarımız ve 2023 yılı beklentilerimizi içeren finansal sonuç duyurusu ekte paylaşılmıştır. İlgili duyuruya www.fordotosan.com.tr adresinden de ulaşılabilir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111681
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8329
En Düşük
18,8061
10:4220,2096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0309
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,2096
En Düşük
20,1179
10:421.135,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.135,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.135,89
En Düşük
1.134,57
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8201
|18,8255
|% -0,01
|
|Euro
|20,1631
|20,1825
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,6396
|22,7531
|% -0,07
|
|Frank
|20,3437
|20,4663
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9983
|5,0234
|% -0,09
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|0,17
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|0,34
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.702
|7.768
|2,00
|
|Yarım
|3.763
|3.801
|1,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.900
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,00
|
|B. Petrol
|85,13
|85,13
|1,44
|
Seans Raporu
10:42
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17:58
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17:43
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17:43
ONCSM, NUHCM, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında