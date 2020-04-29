***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 18.02.2020Genel Kurul Tarihi 16.03.2020Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 8. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,11 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,13 - Şirket'in 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2020 saat 15:00'te yapılmış olup alınan kararların özeti aşağıdaki gibidir:· 2019 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı.· 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar onaylandı.· 2019 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklikler onaylandı.· Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri kabul edildi.· 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, Yönetim Kurulunun teklifi kabul edildi.· Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 8. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisi kabul edildi.· Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 14 olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Şeref Başkanı olarak, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. İsmail Cenk Çimen, Sn. Ali İhsan İlkbahar, Sn. Haydar Yenigün, C Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan Sn. Stuart John Rowley, Sn. William Richard Periam, Sn. David Joseph Cuthbert Johnston, Sn. Jörg-Michael Alfred Beyer, Sn. Lisa Katharine King, Sn. Thomas Peter Ludwig Rückert'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok ile Sn. Leonard Martin Meany‘in, 2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.· Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler onaylandı.· Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretleri belirlendi.· Şirket'in 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim şirketi olarak görev yapması kabul edildi.· 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır kabul edildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 29.04.2020Ek AçıklamalarFord Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 18 Şubat 2020 tarihli toplantısında, 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 16 Mart 2020 Pazartesi günü saat 15:00'te, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15)" adresindeki Divan İstanbul Oteli'nde olağan toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.fordotosan.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841097BIST