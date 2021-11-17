***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 18.10.2021Genel Kurul Tarihi 17.11.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.11.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SANCAKTEPEAdres Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,2 - Şirket'in olağanüstü yedeklerden 2021 yılı içerisinde temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,3 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu 17112021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 General Assembly Meeting Information Do