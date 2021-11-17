***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.11.2021 16:48
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 18.10.2021
Genel Kurul Tarihi 17.11.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.11.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SANCAKTEPE
Adres Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2 - Şirket'in olağanüstü yedeklerden 2021 yılı içerisinde temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu 17112021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 General Assembly Meeting Information Do
14:201.719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
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|Açılış
|: 1.710
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|Önceki Kapanış
|: 1.707
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1.722
En Düşük
1.701
14:2010,8305
En Yüksek
|Değişim
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|| 0,1978
|Açılış
|: 10,8500
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|Önceki Kapanış
|: 10,6200
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10,9820
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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12,4725
En Düşük
11,7446
14:20648,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 11,16
|Açılış
|: 648,88
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler14:20
|TETMT
|190,50
|7.487.796
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|163.744.541
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.503.120
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|DOCO
|1.017,00
|40.652.674
|% 8,36
|
|BASGZ
|15,85
|442.350.757
|% -8,01
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|GMTAS
|2,42
|7.574.546
|% -7,28
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|SEYKM
|17,54
|22.586.251
|% -6,55
|
|GARAN
|11,97
|1.610.469.856
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,50
|1.317.637.687
|% 3,86
|
|PETKM
|7,75
|1.201.852.050
|% 0,52
|
|SISE
|10,76
|747.041.568
|% 3,26
|
|TSPOR
|8,08
|630.971.025
|% 4,80
|
|YKBNK
|3,50
|1.317.637.687
|% 3,86
|
|PETKM
|7,75
|1.201.852.050
|% 0,52
|
|ADESE
|1,07
|155.303.172
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,15
|294.187.207
|% -1,38
|
|GARAN
|11,97
|1.610.469.856
|% 0,59
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7854
|10,8305
|% 1,86
|
|Euro
|12,2455
|12,3054
|% 2,17
|
|Sterlin
|14,6659
|14,7394
|% 2,61
|
|Frank
|11,6997
|11,7702
|% 2,59
|
|Riyal
|2,8979
|2,9125
|% 2,62
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,69
|
|Altın Gr.
|631
|632
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|4.175
|4.238
|-35,00
|
|Tam
|4.165
|4.271
|-24,54
|
|Yarım
|2.013
|2.066
|-11,87
|
|Çeyrek
|1.010
|1.033
|-5,93
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,47
|8,48
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,97
|79,97
|-0,31
|