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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.11.2021 16:48
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 18.10.2021
Genel Kurul Tarihi 17.11.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.11.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SANCAKTEPE
Adres Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2 - Şirket'in olağanüstü yedeklerden 2021 yılı içerisinde temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu 17112021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 General Assembly Meeting Information Do
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TETMT 190,50 7.487.796 % 9,99  
PRKAB 44,76 163.744.541 % 9,98  
DITAS 22,92 16.503.120 % 9,98  
DOBUR 164,50 29.994.930 % 9,96  
DOCO 1.017,00 40.652.674 % 8,36  
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14:20 Alış Satış %  
Dolar 10,7854 10,8305 % 1,86  
Euro 12,2455 12,3054 % 2,17  
Sterlin 14,6659 14,7394 % 2,61  
Frank 11,6997 11,7702 % 2,59  
Riyal 2,8979 2,9125 % 2,62  
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14:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.863 -3,69  
Altın Gr. 631 632 -6,12  
Cumhuriyet 4.175 4.238 -35,00  
Tam 4.165 4.271 -24,54  
Yarım 2.013 2.066 -11,87  
Çeyrek 1.010 1.033 -5,93  
Gümüş.Ons 24,99 25,01 -0,06  
Gümüş Gr. 8,47 8,48 -0,09  
B. Petrol 79,97 79,97 -0,31  
Seans Raporu 14:20
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