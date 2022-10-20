***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 20.10.2022Genel Kurul Tarihi 28.11.2022Genel Kurul Saati 15:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.11.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SANCAKTEPEAdres Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,3 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,4 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Agenda 28112022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Gündem 28112022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı 28112022.pdf - İlan MetniEK: 4 Extraordinary Shareholders Meeting Invitation and Agenda 28112022.pdf - İlan MetniEK: 5 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu 28112022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 Extraordinary General Assembly Meeting Information Document 28112022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarFord Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 20 Ekim 2022 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu'nun 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 15:30'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85) adresindeki Şirket Merkezi'ndeki toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.fordotosan.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073202BIST