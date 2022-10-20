Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.10.2022 21:12
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 20.10.2022
Genel Kurul Tarihi 28.11.2022
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.11.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SANCAKTEPE
Adres Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
3 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
4 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Agenda 28112022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Gündem 28112022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı 28112022.pdf - İlan Metni
EK: 4 Extraordinary Shareholders Meeting Invitation and Agenda 28112022.pdf - İlan Metni
EK: 5 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu 28112022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 Extraordinary General Assembly Meeting Information Document 28112022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 20 Ekim 2022 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu'nun 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 15:30'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85) adresindeki Şirket Merkezi'ndeki toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.fordotosan.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073202


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.935
Değişim :  0,87% |  33,78
Açılış :  3.905  
Önceki Kapanış :  3.901  
En Yüksek
3.952 En Düşük
3.888
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTHOL 12,98 226.242.468 % 10,00  
SMRTG 75,90 567.122.927 % 10,00  
PENTA 708,50 178.062.900 % 10,00  
AGESA 31,90 67.929.817 % 10,00  
ALKA 139,70 42.789.691 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5805 18,6020 % -0,03  
Euro 18,2926 18,3368 % 0,71  
Sterlin 20,8645 20,9691 % 0,17  
Frank 18,5167 18,6283 % 0,32  
Riyal 4,9296 4,9544 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.654 26,03  
Altın Gr. 988 988 14,80  
Cumhuriyet 6.632 6.732 8,00  
Tam 6.690 6.819 110,00  
Yarım 3.260 3.334 54,00  
Çeyrek 1.635 1.666 25,00  
Gümüş.Ons 19,21 19,25 0,57  
Gümüş Gr. 11,48 11,50 0,31  
B. Petrol 93,37 93,37 0,99  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru