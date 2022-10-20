***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.10.2022 21:12
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 20.10.2022
Genel Kurul Tarihi 28.11.2022
Genel Kurul Saati 15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.11.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SANCAKTEPE
Adres Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
3 - Şirket'in 2022 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
4 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Agenda 28112022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Gündem 28112022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı 28112022.pdf - İlan Metni
EK: 4 Extraordinary Shareholders Meeting Invitation and Agenda 28112022.pdf - İlan Metni
EK: 5 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu 28112022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 Extraordinary General Assembly Meeting Information Document 28112022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 20 Ekim 2022 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu'nun 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 15:30'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85) adresindeki Şirket Merkezi'ndeki toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.fordotosan.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073202
BIST