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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

22.10.2020 19:03
GÜNCEL HABERLER



***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

21.10.2020'de yapılan Özel Durum Açıklamasının KAP'ta ilgili şablon kullanılarak tekrar yapılmasıdır. Yeni bir bilgilendirme değildir.
Basın-yayın organlarında, ana ortaklarımızdan Ford Motor Company  ile Volkswagen AG tarafından ortak ticari araç üretiminin Kocaeli, Türkiye'de gerçekleştirileceği yönünde bazı haberler çıkmıştır.
Konu hakkında Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana  devam eden iş birliği planları kapsamında 1 tonluk orta ticari araç ortak üretim lokasyonuna ilişkin görüşmelerin halen devam ettiği bilinmektedir. Aynı zamanda, söz konusu yatırım projesi hakkında Şirketimiz ile Ford Motor Company arasında da görüşmeler devam etmekte olup, henüz konuya ilişkin olarak somut bir karar alınmamıştır.  
Bu kapsamda haberde yatırım hakkında yer verilen detay bilgiler de  gerçeği yansıtmamakta olup, görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.   
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883140


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