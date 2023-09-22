***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
22.09.2023 18:20
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/08/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.08.2023 tarihli özel durum açıklamalarımıza konu olan ve 21.09.2023 tarihli ihraç tavanına ilişkin bildirimimizin ekinde de yer verdiğimiz, yurt dışında toplamda 500.000.000 Avro veya muadili yabancı para tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196929
BIST
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18:058.039
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 38,72
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
7.981
En Yüksek
8.094
18:0527,1662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0456
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1740
En Düşük
27,0615
18:0528,9794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0784
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
18:051.683,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.683,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.685,02
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOKNR
|30,80
|702.160.731
|% 10,00
|
|FONET
|20,68
|68.999.151
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|95.922.776
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TETMT
|2.145,00
|58.305.037
|% 10,00
|
|SUMAS
|234,00
|1.061.190
|% -10,00
|
|GIPTA
|33,24
|1.718.231.804
|% -9,97
|
|ATAGY
|10,00
|90.519.820
|% -9,75
|
|AYCES
|408,00
|53.564.107
|% -9,11
|
|MTRYO
|7,51
|5.862.331
|% -8,41
|
|TUPRS
|154,10
|9.959.440.426
|% 4,26
|
|ISCTR
|24,90
|8.910.355.275
|% 7,61
|
|ASTOR
|139,40
|7.772.116.306
|% -0,78
|
|THYAO
|226,10
|6.577.945.587
|% -2,79
|
|EREGL
|43,28
|6.454.630.569
|% 3,69
|
|ISCTR
|24,90
|8.910.355.275
|% 7,61
|
|ZOREN
|4,87
|1.783.860.436
|% 2,96
|
|YKBNK
|16,80
|4.246.395.316
|% -1,18
|
|KATMR
|2,26
|467.759.704
|% 9,71
|
|SKBNK
|5,58
|1.065.656.245
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1616
|27,1673
|% 0,17
|
|Euro
|28,9620
|28,9844
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,1938
|33,3602
|% -0,15
|
|Frank
|29,8567
|30,0366
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2203
|7,2565
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|6,41
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.684
|8,96
|
|Cumhuriyet
|11.367
|11.539
|70,00
|
|Tam
|11.115
|11.217
|27,00
|
|Yarım
|5.575
|5.632
|14,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.816
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,58
|20,60
|0,18
|
|B. Petrol
|92,95
|92,95
|-0,35
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59METRO
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 633, 467 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 68 kaybederek (% -0.06 ) 8, 425
-
17:57XU100
Endeks 8, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 122, 301.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde 4.05 oranında artışla 27.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 761, 122 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde 7.28 oranında artışla 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 832, 152 adet işlem