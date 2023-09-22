***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/08/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.08.2023 tarihli özel durum açıklamalarımıza konu olan ve 21.09.2023 tarihli ihraç tavanına ilişkin bildirimimizin ekinde de yer verdiğimiz, yurt dışında toplamda 500.000.000 Avro veya muadili yabancı para tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196929BIST