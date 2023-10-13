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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi

13.10.2023 18:47
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

26.05.2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle, ve halka arza yol açmayacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 8 Milyar Türk Lirası tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1296 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206243


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