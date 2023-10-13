***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
13.10.2023 18:47
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.05.2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle, ve halka arza yol açmayacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 8 Milyar Türk Lirası tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1296 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206243
BIST
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18:058.113
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -145,97
|Açılış
|: 8.242
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|Önceki Kapanış
|: 8.259
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8.072
En Yüksek
8.242
18:0527,8154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0897
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
18:0529,2841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0134
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
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29,5774
En Düşük
29,1779
18:051.719,63
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 53,25
|Açılış
|: 1.719,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.721,98
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|53,90
|52.280.818
|% 10,00
|
|ERBOS
|237,60
|692.560.510
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|29.279.943
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.410.450
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|143.255.636
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|2.715.774
|% -9,99
|
|ACSEL
|116,50
|341.401.521
|% -9,97
|
|SNKRN
|31,60
|6.893.063
|% -9,97
|
|BAKAB
|76,35
|75.462.922
|% -9,96
|
|IHAAS
|16,29
|349.645.285
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|6.310.901.704
|% -1,29
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|BRSAN
|993,40
|5.437.951.860
|% 0,52
|
|TUPRS
|146,50
|4.636.131.206
|% -0,48
|
|ASELS
|42,60
|4.045.837.479
|% -1,16
|
|EKGYO
|7,64
|2.467.981.810
|% -3,66
|
|ZOREN
|6,24
|1.868.188.816
|% -1,42
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|YKBNK
|18,70
|3.958.447.872
|% -3,41
|
|ODAS
|13,40
|2.695.826.717
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8091
|27,8145
|% 0,32
|
|Euro
|29,2602
|29,2807
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,6617
|33,8305
|% 0,01
|
|Frank
|30,7238
|30,9089
|% 1,06
|
|Riyal
|7,3885
|7,4256
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|55,19
|
|Altın Gr.
|1.720
|1.720
|53,55
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.584
|11.687
|260,00
|
|Yarım
|5.810
|5.866
|131,00
|
|Çeyrek
|2.896
|2.933
|65,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|0,85
|
|Gümüş Gr.
|20,28
|20,30
|0,82
|
|B. Petrol
|89,67
|89,67
|3,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ECZYT
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 272.50 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 061 adet işlem
-
17:58DMRGD
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 990, 987 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 57 kaybederek (% -1.13 ) 8, 540
-
17:57XU100
Endeks 8, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 96, 691.00 milyon TL de
-
17:57BVSAN
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 116.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 182, 745 adet işlem