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***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

01.07.2022 09:01
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 1 Temmuz 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Ford Otosan'ın yurt dışında üretime başlayarak faaliyet alanlarının genişletilmesi vizyonuyla, Ford Romania SRL paylarının alımının tamamlanması ile birlikte Romanya'da üretilecek yeni ürünler dahil ürün gamına yönelik marka lisans ve tedarik anlaşmaları imzalanmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun aynı tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ve paylarının tamamına sahip olduğu halka kapalı bağlı ortaklığı Ford Romanya tarafından Ford Motor Company (FMC) şirketleri ile gerçekleştirilecek ilişkili taraf işlemlerine ilişkin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" onaylanmıştır. Raporun sonuç kısmı aşağıda verilmektedir.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ve paylarının tamamına sahip olduğu halka kapalı bağlı ortaklığı Ford Romanya S.R.L. tarafından FMC Grubu şirketleri ile 2022 ve takip eden yıllar içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan araç ile parça satışı işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2021 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat tutarının Tebliğ'de öngörülen %10 eşiğini aşması öngörülmekte olup, işbu raporda yapılması öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur."
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040554


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BMSCH 10,89 120.661.397 % 10,00  
YGGYO 22,90 10.683.768 % 9,99  
RTALB 7,46 101.265.107 % 9,87  
NUGYO 5,02 124.137.818 % 9,85  
ISGYO 14,23 248.016.341 % 9,46  
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Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.424 6.558 -32,00  
Yarım 3.144 3.207 -15,00  
Çeyrek 1.575 1.603 -8,00  
Gümüş.Ons 20,03 20,05 -0,24  
Gümüş Gr. 10,73 10,75 -0,15  
B. Petrol 108 108 -0,85  
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