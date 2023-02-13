***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
13.02.2023 22:51
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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İlişkili Taraf İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2022 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2023 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2022 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabul edilerek, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2023 hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113043
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8557
En Düşük
18,8250
10:4220,2160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2277
En Düşük
20,1530
10:421.123,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.123,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.124,08
En Düşük
1.121,89
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8341
|18,8410
|% 0,01
|
|Euro
|20,2014
|20,2208
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7968
|22,9111
|% -0,01
|
|Frank
|20,4024
|20,5253
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0068
|5,0319
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-0,66
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.123
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.608
|7.679
|-1,00
|
|Yarım
|3.717
|3.758
|0,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.879
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,33
|0,01
|
|B. Petrol
|85,79
|85,79
|-0,60
|
Seans Raporu
10:42
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17:46
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BUCIM, CMBTN, CMENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:01
AKCNS, BUCIM, AFYON değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:46
AFYON, NIBAS, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:31
AKSUE, CMENT, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında