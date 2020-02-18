***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 18.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Yürürlükteki mevcut stopaj oranları kullanılmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, FROTO, TRAOTOSN91H6 Peşin 3,1200000 312 15 2,6520000 265,2B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00011 Peşin 3,1200000 312 0 3,1200000 312C Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00029 Peşin 3,1200000 312 5 2,9640000 296,4Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 23.03.2020 25.03.2020 24.03.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, FROTO, TRAOTOSN91H6 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00011 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00029 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz, 18 Şubat 2020 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesine ve 25 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumunu da dikkate alarak hazırlanan ekli Kar Dağıtım Önerisi uyarınca- Türk Ticaret Kanunu'nun 519' uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2019 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2019 yılı için ayrılmamasının, SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 1.959.484.189 TL net dönem karından 107.729.370 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak 1 TL'lik paya, brüt 312,0000 Kuruş (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 265,2000 Kuruş) temettü olmak üzere, brüt % 312,0000 (net % 265,2000) oranında ve pay sahiplerine 998.426.234 TL birinci kar payı, 96.412.966 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 1.094.839.200 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve kalan 756.915.619 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının,- Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre dağıtıma konu 1.681.729.862 TL tutarındaki 2019 yılı cari yıl karından 107.729.370 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 1.094.839.200 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 479.161.292 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının,- Temettü dağıtım tarihinin 23 Mart 2020 olarak belirlenmesininGenel Kurul'a teklifine, karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Önerisi_TR_16032020.pdfEK: 2 Dividend Distribution Proposal_16032020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUFORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 350.910.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 302.763.743Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.950.173.375 1.702.972.0484. Vergiler ( - ) -9.310.814 21.242.1865. Net Dönem Kârı 1.959.484.189 1.681.729.8626. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.959.484.189 1.681.729.862Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.959.484.189 1.681.729.8629. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 37.368.279 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.996.852.468 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 998.426.234 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 96.412.966 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 107.729.370 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 756.915.619 479.161.29220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 186.114.375 0 9,5 2,652 265,2B Grubu 428.404.835 0 21,86 3,12 312C Grubu 426.807.217 0 21,78 2,964 296,4TOPLAM 1.041.326.427 0 53,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819982BIST