***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 19.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Yürürlükteki mevcut stopaj oranları kullanılmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, FROTO, TRAOTOSN91H6 Peşin 6,4200000 642 15 5,4570000 545,7B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00011 Peşin 6,4200000 642 0 6,4200000 642C Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00029 Peşin 6,4200000 642 5 6,0990000 609,9Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 24.03.2021 26.03.2021 25.03.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, FROTO, TRAOTOSN91H6 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00011 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREFRTO00029 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz, 19 Şubat 2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesine ve 25 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumu da dikkate alınarak hazırlanan ekli Kar Dağıtım Önerisi uyarınca- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2020 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2020 yılı için ayrılmamasının, SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 4.194.912.850 TL net dönem karından 223.529.670 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak 1 TL'lik paya, brüt 6,42 TL (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 5,4570 TL) temettü olmak üzere, brüt % 642,0000 (net % 545,7000) oranında ve pay sahiplerine 2.136.040.077 TL birinci kar payı, 116.802.123 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 2.252.842.200 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve kalan 1.718.540.980 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının,- Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre 3.534.965.375 TL tutarındaki 2020 yılı cari yıl karından 223.529.670 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 2.252.842.200 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 1.058.593.505 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının,- Temettü dağıtım tarihinin 24 Mart 2021 olarak belirlenmesinin,Genel Kurul'a teklifine, karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Dividend Distribution Proposal.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUFORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 350.910.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 410.493.113Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 4.108.329.758 3.574.764.7994. Vergiler ( - ) -86.583.092 39.799.4245. Net Dönem Kârı 4.194.912.850 3.534.965.3756. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.194.912.850 3.534.965.375Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.194.912.850 3.534.965.3759. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 77.167.304 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.272.080.154 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 2.136.040.077 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 116.802.123 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 223.529.670 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 1.718.540.980 1.058.593.50520. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 379.266.559 0 9,04 5,457 545,7B Grubu 885.877.756 0 21,12 6,42 642C Grubu 878.237.927 0 20,93 6,099 609,9TOPLAM 2.143.382.243 0 51,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911213BIST